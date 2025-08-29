Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
eBay-Anlage im Blick 29.08.2025 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in eBay von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren eBay-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

eBay
74.25 CHF -1.43%
Kaufen Verkaufen

Vor 10 Jahren wurde das eBay-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen eBay-Anteile letztlich bei 27.25 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 366.972 eBay-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der eBay-Aktie auf 92.80 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 34’055.05 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 240.55 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von eBay belief sich jüngst auf 42.81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com