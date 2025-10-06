Durchbruch bei Polizei-Zusammenarbeit: D-Wave Quantum-Aktie feiert neues Allzeithoch

• Anwendung von Quantenanalysen für Forensik und Sicherheit• Enorme Reduzierung der Einsatzkoordination• D-Wave Quantum-Aktie springt hoch

Polizei-Kooperation als technologischer Durchbruch

Kürzlich gaben D-Wave Quantum und die North Wales Police die erfolgreiche Durchführung eines Proof-of-Technology-Projekts bekannt. Dabei wurde eine hybride Quantenanwendung eingesetzt, um die Platzierung von Polizeifahrzeugen für Notfalleinsätze zu optimieren. Die neue Technologie reduzierte die Zeit zur Lösung von vier Monaten auf nur vier Minuten und senkte die durchschnittliche Reaktionszeit bei Vorfällen um nahezu 50 Prozent, wie aus der entsprechenden Pressemeldung hervorgeht.

Traditionelle klassische Optimierungsmethoden waren bei der Koordination von Polizeieinsätzen zeitaufwendig und ressourcenintensiv. Die hybride Quantenlösung ermöglichte eine schnellere, genauere und effizientere Lösung, die es der North Wales Police ermöglichte, auf mindestens 90 Prozent der Vorfälle innerhalb der angestrebten Reaktionszeit zu reagieren.

"Da Polizeikräfte zunehmend auf datengesteuerte Strategien setzen, um Reaktionszeiten und Abdeckung zu verbessern, bietet Hybrid-Quantencomputing die nötige Geschwindigkeit, Präzision und Intelligenz, um optimale Einsatzorte für Beamte zu ermitteln und die öffentliche Sicherheit zu erhöhen", merkte Dr. Alan Baratz, CEO von D-Wave, an. "Hybrid-Quantencomputing zeigt zunehmend reales Potenzial im privaten und öffentlichen Sektor, und wir freuen uns sehr über das Potenzial, das es für den zukünftigen Einsatz bei der Polizei von Nordwales mit sich bringt."

Bedeutung für die Zukunft

Dieses Projekt zeigt das Potenzial von Quantencomputing im öffentlichen Sektor auf. Die erfolgreiche Anwendung in der Polizeiarbeit könnte als Modell für andere Behörden dienen, die komplexe Optimierungsprobleme lösen müssen. "Die Optimierung des Einsatzes ist für die meisten Polizeikräfte eine Herausforderung", wird Alistair Hughes, Leiter für Analytik und KI bei der Polizei von Nordwales, in der Pressemeldung zitiert. "Eine Verkürzung der Reaktionszeit kann die Kriminalität reduzieren, die Eskalation von Straftaten verringern und das Vertrauen der Bevölkerung stärken. Wir glauben, dass die hybride Quantenanwendung von D-Wave landesweit skaliert werden könnte, um Zeit zu sparen, Kosten zu senken, Ergebnisse zu verbessern und unseren CO2-Fussabdruck zu verringern."

Die Anerkennung des Projekts durch das britische Ministerium für Wissenschaft und Innovation unterstreicht die Bedeutung und das Potenzial dieser Technologie.

D-Wave-Aktie im Höhenflug

An der Börse wurde die erfolgreiche Zusammenarbeit überaus positiv aufgenommen. Das Papier legte in der vergangenen Woche kräftig zu und erreichte zum Wochenschluss sogar neue Höhen. So kletterte die D-Wave Quantum-Aktie vergangenen Freitag an der NYSE bis Handelsende um 11,95 Prozent nach oben auf 32,70 US-Dollar. Zeitweise erklomm sie ein neues Rekordhoch bei 33,28 US-Dollar. Vorbörslich geht es dann am Montag aber um 1,47 Prozent runter auf zuletzt 32,22 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch