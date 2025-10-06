Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’538 0.3%  SPI 17’255 0.3%  Dow 46’758 0.5%  DAX 24’447 0.3%  Euro 0.9318 -0.2%  EStoxx50 5’644 -0.1%  Gold 3’935 1.2%  Bitcoin 98’948 0.5%  Dollar 0.7980 0.2%  Öl 65.3 1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Erstmals seit Langem rückläufige Verkäufe - BYD-Aktie verliert weiter
Apex Critical Metals-Aktie steigt: Anleger begeistert von Niob-Vorkommen und Seltene-Erden-Deal
Plug Power-Aktie schiesst nach Analysten-Upgrade hoch - Ballard Power und NEL profitieren mit
Neue Rekorde in Sicht? Rheinmetall-, RENK- und HENSOLDT-Aktien im Anlegerfokus
Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie? Mitgründer Tarpenning steigt mit TELO Trucks in den Markt für E-Pickups ein
Suche...
200.- Saxo-Deal

D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Historisch Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Historisch

Realtime Push

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Quantenrally 06.10.2025 13:20:03

Durchbruch bei Polizei-Zusammenarbeit: D-Wave Quantum-Aktie feiert neues Allzeithoch

Durchbruch bei Polizei-Zusammenarbeit: D-Wave Quantum-Aktie feiert neues Allzeithoch

Ein innovatives Projekt zwischen D-Wave Quantum und der North Wales Police rückt in den Fokus - und treibt die Aktie kräftig an.

D-Wave Quantum
25.86 CHF 4.14%
Kaufen Verkaufen
• Anwendung von Quantenanalysen für Forensik und Sicherheit
• Enorme Reduzierung der Einsatzkoordination
• D-Wave Quantum-Aktie springt hoch

Polizei-Kooperation als technologischer Durchbruch

Kürzlich gaben D-Wave Quantum und die North Wales Police die erfolgreiche Durchführung eines Proof-of-Technology-Projekts bekannt. Dabei wurde eine hybride Quantenanwendung eingesetzt, um die Platzierung von Polizeifahrzeugen für Notfalleinsätze zu optimieren. Die neue Technologie reduzierte die Zeit zur Lösung von vier Monaten auf nur vier Minuten und senkte die durchschnittliche Reaktionszeit bei Vorfällen um nahezu 50 Prozent, wie aus der entsprechenden Pressemeldung hervorgeht.

Traditionelle klassische Optimierungsmethoden waren bei der Koordination von Polizeieinsätzen zeitaufwendig und ressourcenintensiv. Die hybride Quantenlösung ermöglichte eine schnellere, genauere und effizientere Lösung, die es der North Wales Police ermöglichte, auf mindestens 90 Prozent der Vorfälle innerhalb der angestrebten Reaktionszeit zu reagieren.

"Da Polizeikräfte zunehmend auf datengesteuerte Strategien setzen, um Reaktionszeiten und Abdeckung zu verbessern, bietet Hybrid-Quantencomputing die nötige Geschwindigkeit, Präzision und Intelligenz, um optimale Einsatzorte für Beamte zu ermitteln und die öffentliche Sicherheit zu erhöhen", merkte Dr. Alan Baratz, CEO von D-Wave, an. "Hybrid-Quantencomputing zeigt zunehmend reales Potenzial im privaten und öffentlichen Sektor, und wir freuen uns sehr über das Potenzial, das es für den zukünftigen Einsatz bei der Polizei von Nordwales mit sich bringt."

Bedeutung für die Zukunft

Dieses Projekt zeigt das Potenzial von Quantencomputing im öffentlichen Sektor auf. Die erfolgreiche Anwendung in der Polizeiarbeit könnte als Modell für andere Behörden dienen, die komplexe Optimierungsprobleme lösen müssen. "Die Optimierung des Einsatzes ist für die meisten Polizeikräfte eine Herausforderung", wird Alistair Hughes, Leiter für Analytik und KI bei der Polizei von Nordwales, in der Pressemeldung zitiert. "Eine Verkürzung der Reaktionszeit kann die Kriminalität reduzieren, die Eskalation von Straftaten verringern und das Vertrauen der Bevölkerung stärken. Wir glauben, dass die hybride Quantenanwendung von D-Wave landesweit skaliert werden könnte, um Zeit zu sparen, Kosten zu senken, Ergebnisse zu verbessern und unseren CO2-Fussabdruck zu verringern."

Die Anerkennung des Projekts durch das britische Ministerium für Wissenschaft und Innovation unterstreicht die Bedeutung und das Potenzial dieser Technologie.

D-Wave-Aktie im Höhenflug

An der Börse wurde die erfolgreiche Zusammenarbeit überaus positiv aufgenommen. Das Papier legte in der vergangenen Woche kräftig zu und erreichte zum Wochenschluss sogar neue Höhen. So kletterte die D-Wave Quantum-Aktie vergangenen Freitag an der NYSE bis Handelsende um 11,95 Prozent nach oben auf 32,70 US-Dollar. Zeitweise erklomm sie ein neues Rekordhoch bei 33,28 US-Dollar. Vorbörslich geht es dann am Montag aber um 1,47 Prozent runter auf zuletzt 32,22 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Neue Rekorde in Sicht? Rheinmetall-, RENK- und HENSOLDT-Aktien im Anlegerfokus

Bildquelle: T. Schneider / shutterstock.com