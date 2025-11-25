Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’723 0.5%  SPI 17’481 0.5%  Dow 46’339 -0.2%  DAX 23’435 0.8%  Euro 0.9348 0.3%  EStoxx50 5’573 0.8%  Gold 4’140 0.1%  Bitcoin 70’251 -1.5%  Dollar 0.8080 0.0%  Öl 62.3 -1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156Partners Group2460882
Top News
Henkel vz-Analyse: Market-Perform-Bewertung von Bernstein Research für Aktie
Beiersdorf-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Outperform bewertet
Nestlé-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Market-Perform bewertet
D-Wave-Aktie bricht Erholungsversuch ab: Insiderverkäufe und Warrant-Deadline üben Druck aus
Kohl's-Aktie mit Kurssprung: Neuer CEO - Gewinnprognose angehoben
Suche...

D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Volatile Phase 25.11.2025 15:00:06

D-Wave-Aktie bricht Erholungsversuch ab: Insiderverkäufe und Warrant-Deadline üben Druck aus

D-Wave-Aktie bricht Erholungsversuch ab: Insiderverkäufe und Warrant-Deadline üben Druck aus

Die Aktie von D-Wave Quantum zeigt nach turbulenten Wochen frische Erholungszeichen. Trotz neuer Kursgewinne bleiben fundamentale Risiken und Investorenfragen präsent.

D-Wave Quantum
18.52 CHF 5.23%
Kaufen Verkaufen
• Insiderverkäufe und technologische Risiken sorgen weiter für Skepsis
• Warrant-Frist beendet, Kapitalzufluss und Strukturvereinfachung
• Analysten bleiben optimistisch

Aktie im Blick: Zwischen Erholung und anhaltender Nervosität

Nach einer längeren Schwächephase schien die D-Wave-Aktie zum Wochenstart eine Erholungsphase einzuläuten. Am Montag legten D-Wave-Titel um satte 13,23 Prozent zu auf 23,11 US-Dollar. Doch der Aufwärtstrend dürfte nur von kurzer Dauer sein: Im vorbörslichen NYSE-Handel am Dienstag verliert die Aktie zeitweise 0,95 Prozent auf 22,89 US-Dollar.

Auf Sicht der vergangenen 30 Tage ergibt sich ein Rückgang von 34,05 Prozent, während die Aktie seit Jahresbeginn dennoch stark im Plus liegt. Seit Anfang Januar summiert sich das Plus auf 175,12 Prozent. Die Kursentwicklung bleibt damit schwankungsanfällig, auch wenn der jüngste Anstieg kurzfristig für Erleichterung sorgt.

Warrant-Deadline bringt Kapital und Strukturänderungen

Die jüngsten Bewegungen lassen sich auch vor dem Hintergrund der abgelaufenen Warrant-Frist einordnen. Am 19. November 2025 endete die Möglichkeit zur Ausübung der öffentlichen Warrants, von denen insgesamt 4.746.358 Stück eingelöst wurden. Dies führte zur Ausgabe von rund 6,9 Millionen neuen Stammaktien.

D-Wave flossen dadurch etwa 54,6 Millionen US-Dollar zu, was die Liquiditätslage verbessert und die Kapitalstruktur vereinfacht. Laut den Angaben fielen nicht ausgeübte Optionen - rund 270.820 Stück - symbolisch für 0,01 US-Dollar an das Unternehmen zurück. Analysten schätzen die zusätzliche Verwässerung als moderat ein und sehen sie bei unter 2,1 Prozent.

Insiderverkäufe, Technologie-Debatte und rechtliche Risiken

Trotz des frischen Kapitals bleiben Sorgen bestehen. Insiderverkäufe von Führungskräften haben das Vertrauen vieler Investoren beeinträchtigt. Zudem wird die technologische Ausrichtung kritisch betrachtet. Kritiker hinterfragen, ob das Quantum-Annealing-Modell des Unternehmens gegenüber gate-basierten Quantencomputern langfristig konkurrenzfähig sein kann.

Auch mögliche rechtliche Risiken stehen im Raum. Mehrere Untersuchungen und potenzielle Klagen belasten die Stimmung und beeinflussen die Marktreaktionen. Schon vor Ablauf der Warrant-Frist hatte die Aktie laut finanzen.net unter Druck gestanden, was die Sensibilität des Marktes gegenüber strategischen und technologischen Unsicherheiten verdeutlicht.

Analysten bleiben optimistisch - trotz offener Fragen

Parallel dazu zeigt sich der Analystenkonsens überraschend positiv. Laut den bei TipRanks erfassten Einschätzungen liegen neun Ratings für die Aktie vor, die allesamt eine Kaufempfehlung aussprechen. Das durchschnittliche Kursziel beträgt TipRanks zufolge 38,89 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von rund 68,43 Prozent entspricht.

Damit ergibt sich ein bemerkenswerter Kontrast zwischen Marktverhalten und Expertenerwartungen. Während Investoren auf operative Risiken und die technologische Zukunft des Unternehmens blicken, rechnen Analysten weiterhin mit deutlichem Potenzial.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

D-Wave Quantum-Aktie schwach: Umsatz steigt kräftiger als erwartet - Rote Zahlen bleiben aber

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu D-Wave Quantum

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu D-Wave Quantum

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929

Könnte der aktuelle KI-Boom an den Börsen in einen Crash münden – ähnlich wie 1929 oder zur Dotcom-Blase? 📉💻

In diesem spannenden Gespräch mit Tim Schäfer sprechen wir über Parallelen zum historischen Börsencrash, die massive Überbewertung vieler Tech- und KI-Aktien wie Nvidia, Palantir oder Microsoft – und was das für Langfristanleger bedeutet. Ist der Hype finanziell überhaupt noch tragbar? Wie positionieren sich Insider und Grossinvestoren wie Warren Buffett oder Peter Thiel?

💬 Welche Risiken birgt der aktuelle KI-Hype?
💬 Was sagen Insiderverkäufe und Bewertungen über die Marktlage?
💬 Wie sollte man sich als Privatanleger jetzt aufstellen?

Ein Interview für alle, die sich fragen: Ist das noch Wachstum oder schon Wahnsinn?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929

Inside Trading & Investment

14:34 Swiss Life wächst weiter – Strategie 2027 greift
12:14 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59% European) auf Bank of America Corp, American Express Co, Chevron Corp, Coca-Cola Co, Apple Inc
09:59 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Novartis, Roche
09:39 SMI etwas schwächer erwartet
07:20 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Vor einem wichtigen Widerstand
21.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
20.11.25 Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’252.83 19.93 O5UBSU
Short 13’524.37 13.91 S8FBOU
Short 14’034.06 8.91 SJLB4U
SMI-Kurs: 12’722.71 25.11.2025 14:53:34
Long 12’207.42 19.03 SK3BMU
Long 11’943.68 13.68 SETB4U
Long 11’438.06 8.91 S1VB2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Novo Nordisk-Aktie tiefrot: Preisdruck und gescheiterte Alzheimer-Studien
TKMS-Aktie unter Druck: Anleger reagieren auf neue Analystenbewertungen
Alphabet-Aktie im Fokus: KI-Boom, Buffett-Einstieg und starke Quartalszahlen treiben Kurs
Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Rheinmetall-Aktie mit Market-Perform
Julius Bär-Aktie tiefrot: Neue Compliance-Chefin & Ausbau im Nahen Osten
Deutsche Telekom setzt Aktienrückkauf fort - Aktie schwächer
Ausblick: Alibaba-Aktie präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Rheinmetall-Aktie höher: Investition in Mixed-Reality-Technologie - auch Aktien von HENSOLDT und RENK steigen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
SMI und DAX schliessen stärker -- US-Handel endet mit Gewinnen -- Asiens Börsen am Montag letztlich höher -- Feiertag in Japan

Top-Rankings

KW 47: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 47: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 47: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
15:09 ROUNDUP: Positionen im Rentenstreit verhärtet
15:07 Aktien Frankfurt: Gewinne - Medien: Ukraine stimmt US-Friedensplan weitgehend zu
15:07 USA: Preisauftrieb bei Erzeugern bleibt hoch - Nur Kernrate geht etwas zurück
15:05 EU und Afrika: Gemeinsame Zukunft liegt in engerer Zusammenarbeit
14:54 Aktien New York Ausblick: Wenig bewegt - Alphabet auf Kurs zu 4-Billionen-Marke
14:54 ROUNDUP: Wüst fordert Unterstützung für Kanzler Merz ein
14:47 USA: Einzelhandelsumsätze steigen weniger als erwartet
14:37 Bas wirbt für harte SPD-Position bei Rente
14:27 ROUNDUP: Familienunternehmer laden AfD ein - Kein Domino-Effekt
14:20 Jenoptik-Chef Stefan Traeger verlässt im Februar vorzeitig das Unternehmen