Kursentwicklung 21.08.2025 22:34:34

Dow Jones aktuell: Dow Jones fällt zum Handelsende zurück

Dow Jones aktuell: Dow Jones fällt zum Handelsende zurück

Dow Jones-Kurs am vierten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Schlussendlich tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0.34 Prozent leichter bei 44’785.50 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 18.276 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.035 Prozent auf 44’922.70 Punkte an der Kurstafel, nach 44’938.31 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 44’892.61 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 44’579.03 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0.395 Prozent abwärts. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 21.07.2025, einen Stand von 44’323.07 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 21.05.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 41’860.44 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 21.08.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 40’890.49 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 5.65 Prozent aufwärts. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 45’207.39 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 36’611.78 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Merck (+ 1.68 Prozent auf 86.08 USD), Chevron (+ 1.52 Prozent auf 155.55 USD), UnitedHealth (+ 1.17 Prozent auf 303.35 USD), Honeywell (+ 0.19 Prozent auf 217.42 USD) und Travelers (+ 0.19 Prozent auf 274.92 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Walmart (-4.49 Prozent auf 97.96 USD), IBM (-1.30 Prozent auf 239.40 USD), Sherwin-Williams (-0.89 Prozent auf 363.86 USD), Amazon (-0.83 Prozent auf 221.95 USD) und Home Depot (-0.74 Prozent auf 344.35 EUR) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 29’215’502 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3.685 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr weist die Merck-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9.49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.07 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

