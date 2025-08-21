|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Kursentwicklung
|
21.08.2025 22:34:34
Dow Jones aktuell: Dow Jones fällt zum Handelsende zurück
Dow Jones-Kurs am vierten Tag der Woche zum Handelsschluss.
Schlussendlich tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0.34 Prozent leichter bei 44’785.50 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 18.276 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.035 Prozent auf 44’922.70 Punkte an der Kurstafel, nach 44’938.31 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 44’892.61 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 44’579.03 Punkten lag.
Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0.395 Prozent abwärts. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 21.07.2025, einen Stand von 44’323.07 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 21.05.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 41’860.44 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 21.08.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 40’890.49 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 5.65 Prozent aufwärts. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 45’207.39 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 36’611.78 Punkten.
Top- und Flop-Aktien im Dow Jones
Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Merck (+ 1.68 Prozent auf 86.08 USD), Chevron (+ 1.52 Prozent auf 155.55 USD), UnitedHealth (+ 1.17 Prozent auf 303.35 USD), Honeywell (+ 0.19 Prozent auf 217.42 USD) und Travelers (+ 0.19 Prozent auf 274.92 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Walmart (-4.49 Prozent auf 97.96 USD), IBM (-1.30 Prozent auf 239.40 USD), Sherwin-Williams (-0.89 Prozent auf 363.86 USD), Amazon (-0.83 Prozent auf 221.95 USD) und Home Depot (-0.74 Prozent auf 344.35 EUR) unter Druck.
Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 29’215’502 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3.685 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.
Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick
In diesem Jahr weist die Merck-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9.49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.07 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Amazon
|
22:34
|Dow Jones aktuell: Dow Jones fällt zum Handelsende zurück (finanzen.ch)
|
20:04
|Verluste in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.ch)
|
18:02
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones gibt am Donnerstagmittag nach (finanzen.ch)
|
16:29
|Amazon Aktie News: Amazon verzeichnet am Nachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
16:03
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
20.08.25
|Optimismus in New York: Dow Jones letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
20.08.25
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
20.08.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones liegt am Mittwochmittag im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Amazon
|07:37
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|07:37
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|07:37
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Amazon Buy
|UBS AG
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/