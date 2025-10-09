MTU Aero Engines-Analyse: Deutsche Bank AG verleiht MTU Aero Engines-Aktie Buy in jüngster Analyse

Deutsche Bank Research hat MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Die am 23. Oktober anstehenden Zahlen dürften trotz Gegenwinds von der Währungsseite ein gutes Quartal des Triebwerksbauers belegen, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick.

Aktienanalyse online: Die MTU Aero Engines-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:35 Uhr verteuerte sich das Papier um 0.1 Prozent auf 395.90 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 8.61 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten MTU Aero Engines-Aktien beläuft sich auf 16’812 Stück. Die Aktie kletterte seit Jahresanfang 2025 um 23.8 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

