FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat JPMorgan mit einem Kursziel von 240 US-Dollar auf "Hold" belassen. In einem Gespräch habe Troy Rohrbaugh, Co-Chef der wichtigen Sparte Commercial and Investment Bank (CIB) bei der US-Bank, sich mit Blick auf Deregulierungsmaßnahmen nach den US-Wahlen sowie auf die Wachstumsmöglichkeiten optimistisch gezeigt, schrieb Analyst Matt O'Connor in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./gl/ag;