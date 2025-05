Optimismus in New York: NASDAQ 100 letztendlich in der Gewinnzone

Letztendlich schloss der NASDAQ 100 den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0.08 Prozent) bei 21’335.82 Punkten ab. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.528 Prozent tiefer bei 21’206.73 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 21’319.21 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 21’443.88 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 21’168.17 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ 100 bereits um 2.48 Prozent. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 15.04.2025, mit 18’830.23 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 22’114.69 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 15.05.2024, bei 18’596.65 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 1.72 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 22’222.61 Punkte. Bei 16’542.20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Cisco (+ 4.85 Prozent auf 64.26 USD), Amgen (+ 3.59 Prozent auf 271.69 USD), Xcel Energy (+ 3.58 Prozent auf 71.26 USD), O Reilly Automotive (+ 3.35 Prozent auf 1’370.13 USD) und Vertex Pharmaceuticals (+ 3.14 Prozent auf 434.38 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Fiserv (-16.19 Prozent auf 159.13 USD), Microstrategy (-4.73 Prozent auf 397.03 USD), JDcom (-3.86 Prozent auf 34.35 USD), AppLovin A (-2.64 Prozent auf 366.61 USD) und Lucid (-2.54 Prozent auf 2.69 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 44’964’347 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Microsoft-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.002 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Die JDcom-Aktie hat mit 7.51 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 5.90 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

