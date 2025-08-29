Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Procter Gamble-Performance 29.08.2025 16:02:20

Dow Jones 30 Industrial-Titel Procter Gamble-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Procter Gamble von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Procter Gamble eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Procter Gamble-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Procter Gamble-Aktie bei 138.77 USD. Bei einem Procter Gamble-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.721 Procter Gamble-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 28.08.2025 112.16 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 155.65 USD belief. Das entspricht einem Plus von 12.16 Prozent.

Der Procter Gamble-Wert an der Börse wurde auf 367.72 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch