Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Microsoft von vor 3 Jahren verdient

Die Microsoft-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Microsoft-Papier bei 247.11 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.047 Microsoft-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.11.2025 gerechnet (506.00 USD), wäre das Investment nun 2’047.67 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 104.77 Prozent vermehrt.

Microsoft war somit zuletzt am Markt 3.71 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch