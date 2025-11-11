Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
|Lohnendes Microsoft-Investment?
|
11.11.2025 16:02:23
Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Microsoft von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Microsoft-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Die Microsoft-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Microsoft-Papier bei 247.11 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.047 Microsoft-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.11.2025 gerechnet (506.00 USD), wäre das Investment nun 2’047.67 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 104.77 Prozent vermehrt.
Microsoft war somit zuletzt am Markt 3.71 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
16:01
|Dow Jones aktuell: Dow Jones-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
10.11.25
|Gute Stimmung in New York: Zum Ende des Montagshandels Gewinne im Dow Jones (finanzen.ch)
|
10.11.25
|Microsoft Aktie News: Microsoft steigt am Montagabend (finanzen.ch)
|
10.11.25
|Montagshandel in New York: Dow Jones steigt (finanzen.ch)
|
10.11.25
|Optimismus in New York: Dow Jones verbucht am Montagmittag Gewinne (finanzen.ch)
|
10.11.25
|Microsoft Aktie News: Microsoft am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
10.11.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones präsentiert sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.ch)
|
07.11.25
|Aufschläge in New York: Börsianer lassen Dow Jones schlussendlich steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Microsoft Corp.
|04.11.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.25
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Microsoft Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
Mittwoch um 18 Uhr live: Die Illusion der Erinnerung - Wie du Denkfehler im Trading vermeidest
Erfahrung ist wertvoll - doch Erinnerungen sind trügerisch. Sie verzerren, ergänzen oder lassen Details weg, bis ein falsches Bild entsteht. Dieses Webinar zeigt, warum das Gehirn keine objektive Aufzeichnung liefert und wie diese Verzerrungen Trading-Entscheidungen unbewusst beeinflussen.Schnell noch Plätze sichern!
Abnehmspritzen – Ist der Hype vorbei? – mit Tim Schäfer
Ist der Hype um Abnehmspritzen wie bei Novo Nordisk und Eli Lilly vorbei – oder stehen wir erst am Anfang einer langfristigen Revolution im Gesundheitswesen? 💉📉
Im heutigen Gespräch mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia sprechen wir über die spannendsten Pharmawerte 2025. Neben den Abnehmspritzen blicken wir auch auf klassische Pharma-Giganten wie Pfizer, Johnson & Johnson, Roche, Novartis, AstraZeneca und GSK. Tim analysiert Übertreibungen, Rücksetzer und langfristige Chancen für Buy-and-Hold-Strategien – mit Fokus auf Dividende, KGV und Krisenresistenz.
💬 Was ist vom Abnehmtrend langfristig zu halten?
💬 Welche Pharma-Aktien sind aktuell unterbewertet?
💬 Was spricht für konservative Dividendenwerte im Gesundheitssektor?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX freundlich -- Wall Street uneins -- Märkte in Fernost letztlich uneinheitlich
Während der heimische Aktienmarkt Gewinne verzeichnet, zeigt sich auch die deutsche Börse etwas höher. Der US-Aktienmarkt bewegt sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen. Die wichtigsten asiatischen Börsen zeigten sich am Dienstag mit unterschiedlichen Vorzeichen.