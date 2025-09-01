Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Rentable Amgen-Anlage? 01.09.2025 16:02:21

Dow Jones 30 Industrial-Titel Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amgen von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Amgen-Aktie gebracht.

Amgen
235.63 CHF 1.69%
Am 01.09.2020 wurde das Amgen-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 250.86 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 39.863 Amgen-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’468.95 USD, da sich der Wert eines Amgen-Papiers am 29.08.2025 auf 287.71 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 14.69 Prozent angewachsen.

Amgen wurde am Markt mit 154.63 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

