|
06.10.2025 18:01:09
NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 klettert am Montagmittag
Der NASDAQ 100 zeigt am Montag eine positive Tendenz.
Der NASDAQ 100 gewinnt im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr 0.88 Prozent auf 25’004.29 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.810 Prozent auf 24’986.26 Punkte an der Kurstafel, nach 24’785.52 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Montag bei 25’007.42 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24’907.60 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, bei 23’652.44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, lag der NASDAQ 100 bei 22’866.97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.10.2024, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 20’035.02 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 19.21 Prozent zu Buche. Bei 25’007.42 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16’542.20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100
Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit AMD (Advanced Micro Devices) (+ 28.73 Prozent auf 211.98 USD), PayPal (+ 3.95 Prozent auf 60.75 EUR), KLA-Tencor (+ 3.91 Prozent auf 1’144.65 USD), Arm (+ 3.80 Prozent auf 158.44 USD) und Tesla (+ 3.75 Prozent auf 445.97 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Starbucks (-4.10 Prozent auf 82.88 USD), Biogen (-3.50 Prozent auf 154.28 USD), AppLovin (-3.13 Prozent auf 661.40 USD), T-Mobile US (-2.71 Prozent auf 224.03 USD) und Intuit (-2.68 Prozent auf 661.72 USD).
Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100
Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aufweisen. 41’576’998 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3.899 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick
Die Comcast-Aktie verzeichnet mit 7.23 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 6.14 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.ch
