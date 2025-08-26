|Kurse + Charts + Realtime
26.08.2025 11:20:36
DKSH-Aktie schwächelt: DKSH vertreibt Nextfood-Frühstückscerealien in Singapur
Der stark auf Asien ausgerichtete Marktdienstleister DKSH ist mit der Nahrungsmittelfirma Nextfood aus Hongkong eine Partnerschaft eingegangen.
Gemeinsam mit DKSH als strategischem Partner werde Nextfood seine Produkte in Singapur auf den Markt bringen, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. DKSH werde etwa für den Vertrieb, das Marketing oder die Abwicklung des E-Commerce-Geschäfts der Müesli-Marken Berry Wonderland, Choco Berryland und Cozy Morning sowie von gefriergetrocknete Fruchtsnacks verantwortlich sein.
DKSH-Aktien geben an der SIX zeitweise um 0,51 Prozent nach auf 58,20 Franken.
mk/uh
Zürich (awp)
Bildquelle: DKSH,zvg,monticello / Shutterstock.com
