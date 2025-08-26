DKSH-Aktie schwächelt: DKSH vertreibt Nextfood-Frühstückscerealien in Singapur

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Strategische Partnerschaft 26.08.2025 11:20:36

Der stark auf Asien ausgerichtete Marktdienstleister DKSH ist mit der Nahrungsmittelfirma Nextfood aus Hongkong eine Partnerschaft eingegangen.

DKSH
58.24 CHF -0.75%
Kaufen Verkaufen
Neu vertreibt der Konzern unter anderem die Müesli von Nextfood in Singapur.

Gemeinsam mit DKSH als strategischem Partner werde Nextfood seine Produkte in Singapur auf den Markt bringen, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. DKSH werde etwa für den Vertrieb, das Marketing oder die Abwicklung des E-Commerce-Geschäfts der Müesli-Marken Berry Wonderland, Choco Berryland und Cozy Morning sowie von gefriergetrocknete Fruchtsnacks verantwortlich sein.

DKSH-Aktien geben an der SIX zeitweise um 0,51 Prozent nach auf 58,20 Franken.

mk/uh

Zürich (awp)

