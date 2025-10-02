VW-Aktie steigt dennoch: US-Absatz Marke VW im dritten Quartal im Rückwärtsgang

Insgesamt sanken die Verkäufe von Fahrzeugen der Marke VW um 6 Prozent auf 87.705 Stück, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte. Dabei brach der Absatz von Jetta Sdn, GTI und Golf R um fast die Hälfte ein. Der Verkauf von SUVs legte hingegen um 6 Prozent zu.

Im nachbörslichen Tradegate-Handel notiert die VW-Aktie zeitweise 1,22 Prozent höher bei 93,12 Euro.

