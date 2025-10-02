|Gewinnanstieg
HBM Healthcare.Aktie: Gewinn im ersten Halbjahr verbessert
Die auf den Gesundheitssektor fokussierte Beteiligungsgesellschaft HBM Healthcare Investments kann für das erste Halbjahr 2025 einen Gewinnanstieg ausweisen.
Für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/26 erwartet die HBM Healthcare auf Basis vorläufiger Ergebnisse einen Gewinn von 96 Millionen Franken nach 23 Millionen Franken im gleichen Vorjahreszeitraum, wie die Gesellschaft am Mittwoch mitteilte.
Der Nettoinventarwert (NAV) pro Aktie legte im ersten Semester um 6,1 Prozent in Franken (+17,8 Prozent in Dollar) zu. Der Aktienkurs stieg derweil mit einem Plus von 4,0 Prozent weniger stark an, womit er weiterhin mit einem deutlichen Abschlag von 28 Prozent zum Nettoinventarwert notiert.
Die positive Entwicklung im zweiten Quartal sei vor auf eine wiederbelebte Dynamik bei den börsenkotierten Portfoliounternehmen zurückzuführen, so HBM. Für das zweite Quartal alleine resultierte ein Gewinn von 236 Millionen Franken, nachdem im ersten Jahresviertel wegen der negativen Währungsentwicklungen noch ein Minus von 140,0 Millionen ausgewiesen wurde.
Wesentliche Impulse kamen laut Mitteilung von positiven klinischen Studienergebnissen der Unternehmen Abivax, Mineralys, Upstream Bio und UniQure sowie von den Übernahmeangeboten für Merus, Y-mAbs Therapeutics und 89Bio. Die Fremdwährungen hatten derweil keinen wesentlichen Einfluss auf die Performance des zweiten Quartals.
Für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres zeigt sich HBM Healthcare Investments zuversichtlich: Die Gesellschaft rechne mit weiteren positiven Impulsen aus ihren Beteiligungen an privaten und börsenkotierten Unternehmen, heisst es. Das definitive Halbjahresergebnis will die Beteiligungsgesellschaft am 24. Oktober 2025 veröffentlichen.
