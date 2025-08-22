DKSH-Aktie steigt: DKSH übernimmt Vertrieb von Point Grey-Babypflege in Vietnam

Finanzielle Angabe zu dem Deal machte DKSH am Freitag nicht.

Ziel sei es, die Reichweite von Point Grey in dem Land auszuweiten, hiess es in dem Communiqué. Die Partnerschaft markiere für DKSH den Einstieg in das wachsende hochpreisige Segment für Baby- und Körperpflege in Vietnam.

Die DKSH-Aktie steigt an der SIX zeitweise um 0,86 Prozent auf 58,40 Franken.

ra/jb

Zürich (awp)