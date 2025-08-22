|Kurse + Charts + Realtime
22.08.2025 13:37:36
DKSH-Aktie steigt: DKSH übernimmt Vertrieb von Point Grey-Babypflege in Vietnam
Der Marktdienstleister DKSH wird für die japanische Point Grey dessen gesamtes Portfolio an Baby- und Körperpflegeprodukten in Vietnam vertreiben.
DKSH am Freitag nicht.
Ziel sei es, die Reichweite von Point Grey in dem Land auszuweiten, hiess es in dem Communiqué. Die Partnerschaft markiere für DKSH den Einstieg in das wachsende hochpreisige Segment für Baby- und Körperpflege in Vietnam.Die DKSH-Aktie steigt an der SIX zeitweise um 0,86 Prozent auf 58,40 Franken.
ra/jb
Zürich (awp)
