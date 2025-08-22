Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
DKSH-Aktie steigt: DKSH übernimmt Vertrieb von Point Grey-Babypflege in Vietnam

Der Marktdienstleister DKSH wird für die japanische Point Grey dessen gesamtes Portfolio an Baby- und Körperpflegeprodukten in Vietnam vertreiben.

Finanzielle Angabe zu dem Deal machte DKSH am Freitag nicht.

Ziel sei es, die Reichweite von Point Grey in dem Land auszuweiten, hiess es in dem Communiqué. Die Partnerschaft markiere für DKSH den Einstieg in das wachsende hochpreisige Segment für Baby- und Körperpflege in Vietnam.

Die DKSH-Aktie steigt an der SIX zeitweise um 0,86 Prozent auf 58,40 Franken.

ra/jb

Zürich (awp)

