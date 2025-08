DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Bernstein Research stuft DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Outperform ein

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group anlässlich der jüngst präsentierten Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Alex Irving hob in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung die gute Kostenkontrolle in der Expressparte und die attraktive Bewertung der Aktien des Logistikkonzerns positiv hervor. Allerdings warte man immer noch auf eine grössere Erholung der Nachfrage.

Aktienauswertung: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie notierte um 12:27 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0.2 Prozent auf 39.03 EUR zu. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 10.17 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 279’030 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier um 20.7 Prozent aufwärts. Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2025 / 20:16 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.