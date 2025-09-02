|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
02.09.2025 16:22:39
Deutsche Bank ernennt neue Amerika-Chefin
DOW JONES--Die Deutsche Bank hat eine neue Chefin für die Region Amerika ernannt. Wie die Bank mitteilte, wird Lisa McGeough, zuletzt Leiterin des US-Geschäfts der HSBC, den Posten Anfang des kommenden Jahres übernehmen. Sie wird dann auch CEO der Deutschen Bank USA. Sie berichtet an Fabrizio Campelli, bei dem im Vorstand die Verantwortung für Amerika angesiedelt ist.
Derzeit wird die Region kommissarisch von Paul Maley geleitet, seit dem Ausscheiden von Vorstandsmitglied Stefan Simon im Mai.
"Die Region Amerika ist ein wichtiger Wachstumsmarkt für die Deutsche Bank", sagte Campelli. "Durch Lisas umfassende Erfahrung in den USA und Europa können wir das regionale Management noch enger mit den regionalen Geschäftsbereichen verzahnen."
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
September 02, 2025 10:23 ET (14:23 GMT)
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
16:22
|Deutsche Bank ernennt neue Amerika-Chefin (Dow Jones)
|
13:03
|Deutsche Bank und Siemens Energy steigen in EURO STOXX 50 auf - Aktien im Minus (AWP)
|
12:29
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zum Start in Rot (finanzen.ch)
|
09:28
|DAX-Handel aktuell: DAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
01.09.25
|Deutsche Bank-Aktie: Was Analysten von Deutsche Bank erwarten (finanzen.net)
|
01.09.25
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank schiebt sich am Nachmittag vor (finanzen.ch)
|
01.09.25
|Deutsche Bank-Aktie kaum verändert: Deutsche Bank stösst wohl indisches Retail-Geschäft ab (Dow Jones)