|
02.09.2025 13:13:44
Deutsche Bank-Analyse: Overweight-Bewertung für Deutsche Bank-Aktie von Morgan Stanley
Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Deutsche Bank-Papiers durch Morgan Stanley-Analyst Alvaro Serrano.
Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Deutsche Bank von 32 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Branchenexperte Alvaro Serrano hob seine Kursziele für Europas Banken in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung im Schnitt um 6 Prozent. Er ist optimistisch für die Entwicklung der Zinsergebnisse und sieht obendrein Bewertungsspielraum. Seine Favoriten sind ING, Lloyds, Santander und Societe Generale.
Aktieninformation im Fokus: Die Deutsche Bank-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Morgan Stanley-Empfehlung
Der Deutsche Bank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:57 Uhr verlor das Papier 1.6 Prozent auf 29.72 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 17.79 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 1’210’422 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte die Aktie um 83.5 Prozent nach oben.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 03:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
13:03
|Deutsche Bank und Siemens Energy steigen in EURO STOXX 50 auf - Aktien im Minus (AWP)
|
12:29
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zum Start in Rot (finanzen.ch)
|
09:28
|DAX-Handel aktuell: DAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
01.09.25
|Deutsche Bank-Aktie: Was Analysten von Deutsche Bank erwarten (finanzen.net)
|
01.09.25
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank schiebt sich am Nachmittag vor (finanzen.ch)
|
01.09.25
|Deutsche Bank-Aktie kaum verändert: Deutsche Bank stösst wohl indisches Retail-Geschäft ab (Dow Jones)
|
01.09.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: So steht der LUS-DAX am Montagnachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Deutsche Bank AG
|12:23
|Deutsche Bank Overweight
|Morgan Stanley
|27.08.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|25.07.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
