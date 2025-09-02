Deutsche Bank-Analyse: Overweight-Bewertung für Deutsche Bank-Aktie von Morgan Stanley

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Deutsche Bank von 32 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Branchenexperte Alvaro Serrano hob seine Kursziele für Europas Banken in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung im Schnitt um 6 Prozent. Er ist optimistisch für die Entwicklung der Zinsergebnisse und sieht obendrein Bewertungsspielraum. Seine Favoriten sind ING, Lloyds, Santander und Societe Generale.

Aktieninformation im Fokus: Die Deutsche Bank-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Morgan Stanley-Empfehlung

Der Deutsche Bank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:57 Uhr verlor das Papier 1.6 Prozent auf 29.72 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 17.79 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 1’210’422 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte die Aktie um 83.5 Prozent nach oben.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 03:32 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.