Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’625 0.1%  SPI 17’411 0.1%  Dow 46’358 -0.5%  DAX 24’625 0.1%  Euro 0.9322 0.0%  EStoxx50 5’631 0.1%  Gold 3’993 0.4%  Bitcoin 97’855 -0.3%  Dollar 0.8053 -0.1%  Öl 65.0 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
VW-Aktie fest: Weltweit etwas mehr verkauft - Elektroautos ziehen stark an
Stellantis-Aktie steigt: Höhere Auslieferungen nach Markterholung in Nordamerika
Bundeswehr will wohl Milliardenauftrag vergeben - Das machen die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK
u-blox-Aktie profitiert: Advent hält nach Übernahme 64,64 Prozent der Aktien
Avalanche: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Suche...
Plus500 Depot

Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aktienbewertung 10.10.2025 10:52:48

Deutsche Bank AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Siemens-Aktie mit Hold

Deutsche Bank AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Siemens-Aktie mit Hold

Die detaillierte Analyse des Siemens-Papiers wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Gael de-Bray durchgeführt.

Siemens
229.03 CHF -0.55%
Kaufen Verkaufen

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens von 220 auf 230 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Konsensschätzungen für die anstehenden Quartalszahlen der meisten europäischen Investitionsgüterhersteller seien vorab ein wenig zurückgekommen, schrieb Gael de-Bray in seinem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Der Investitionszyklus für Künstliche Intelligenz (KI) und Rechenzentren sowie die deutschen Infrastruktur-Investitionen dürften die dominierenden Themen bleiben und die französische Politik dazukommen. Die bevorzugten Titel des Experten sind Siemens Energy, Prysmian, Alstom, und Sandvik. Auch Kion und Schneider Electric sieht er weiterhin positiv.

Aktieninformation im Fokus: Die Siemens-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:36 Uhr in Grün und gewann 0.1 Prozent auf 246.80 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kursabnahme-Möglichkeit von 6.81 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wechselten 82’944 Siemens-Aktien den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 33.9 Prozent zu Buche. Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?