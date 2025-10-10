Deutsche Bank AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Siemens-Aktie mit Hold

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens von 220 auf 230 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Konsensschätzungen für die anstehenden Quartalszahlen der meisten europäischen Investitionsgüterhersteller seien vorab ein wenig zurückgekommen, schrieb Gael de-Bray in seinem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Der Investitionszyklus für Künstliche Intelligenz (KI) und Rechenzentren sowie die deutschen Infrastruktur-Investitionen dürften die dominierenden Themen bleiben und die französische Politik dazukommen. Die bevorzugten Titel des Experten sind Siemens Energy, Prysmian, Alstom, und Sandvik. Auch Kion und Schneider Electric sieht er weiterhin positiv.

Aktieninformation im Fokus: Die Siemens-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:36 Uhr in Grün und gewann 0.1 Prozent auf 246.80 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kursabnahme-Möglichkeit von 6.81 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wechselten 82’944 Siemens-Aktien den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 33.9 Prozent zu Buche. Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

