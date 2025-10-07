Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111

XETRA-Handel im Fokus 07.10.2025 09:28:30

Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart schwächer

Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart schwächer

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt heute.

Porsche Automobil
31.74 CHF -0.74%
Der LUS-DAX fällt im XETRA-Handel um 09:24 Uhr um 0.33 Prozent auf 24’373.00 Punkte zurück.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24’448.00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24’361.50 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, einen Stand von 23’648.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 23’957.00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 07.10.2024, lag der LUS-DAX noch bei 19’035.00 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 22.08 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 24’645.00 Punkten. Bei 18’821.00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Scout24 (+ 1.92 Prozent auf 106.10 EUR), SAP SE (+ 1.12 Prozent auf 234.20 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.79 Prozent auf 29.20 EUR), Deutsche Börse (+ 0.71 Prozent auf 227.00 EUR) und Hannover Rück (+ 0.68 Prozent auf 267.00 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Bayer (-3.21 Prozent auf 27.44 EUR), Zalando (-0.94 Prozent auf 26.45 EUR), Merck (-0.71 Prozent auf 119.35 EUR), Fresenius SE (-0.69 Prozent auf 46.28 EUR) und Heidelberg Materials (-0.67 Prozent auf 186.65 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im LUS-DAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 343’332 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 268.033 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Porsche Automobil lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5.90 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

