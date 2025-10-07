Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
|
07.10.2025 09:28:30
Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart schwächer
Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt heute.
Der LUS-DAX fällt im XETRA-Handel um 09:24 Uhr um 0.33 Prozent auf 24’373.00 Punkte zurück.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24’448.00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24’361.50 Zählern.
So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, einen Stand von 23’648.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 23’957.00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 07.10.2024, lag der LUS-DAX noch bei 19’035.00 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 22.08 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 24’645.00 Punkten. Bei 18’821.00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops im LUS-DAX
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Scout24 (+ 1.92 Prozent auf 106.10 EUR), SAP SE (+ 1.12 Prozent auf 234.20 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.79 Prozent auf 29.20 EUR), Deutsche Börse (+ 0.71 Prozent auf 227.00 EUR) und Hannover Rück (+ 0.68 Prozent auf 267.00 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Bayer (-3.21 Prozent auf 27.44 EUR), Zalando (-0.94 Prozent auf 26.45 EUR), Merck (-0.71 Prozent auf 119.35 EUR), Fresenius SE (-0.69 Prozent auf 46.28 EUR) und Heidelberg Materials (-0.67 Prozent auf 186.65 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im LUS-DAX das grösste Handelsvolumen aufweisen
Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 343’332 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 268.033 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus
Die Porsche Automobil-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Porsche Automobil lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5.90 Prozent.
Redaktion finanzen.ch
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|16.09.25
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|Fresenius Buy
|UBS AG
|25.08.25
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV
David Kunz spricht mit Vera Claas, Geschäftsführerin von nxtAssets über die Zukunft von Krypto-ETPs. Im Fokus stehen physisch hinterlegte Bitcoin- und Ethereum-Produkte, regulatorische Rahmenbedingungen und die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Auch geplante Produktentwicklungen und Zielgruppen kommen zur Sprache.
Themen im Video:
🔹 Die Idee hinter nxtAssets
🔹 warum physische Besicherung und Verwahrung ein echter Gamechanger für Bitcoin- und Ethereum-ETPs sind
🔹 regulatorische Vorteile im Vergleich zu internationalen Anbietern
🔹 institutionelle Investoren, Due Diligence und Vertrauen
🔹 Zukunftspläne: Baskets, neue ETPs & digitale Assets
🔹 Defi & Ethereum – das persönliche Lieblingsprojekt von Vera Claas
