D-Wave Quantum-Aktie steigt weiter: Kursziel-Erhöhung beflügelt

• D-Wave Quantum erhält erhöhtes Kursziel von B.Riley• Aktie verzeichnete ein beeindruckendes Wachstum von über 1'600 Prozent im letzten Jahr• Trotz prognostiziertem Umsatzrückgang für Q1 2025 stärken Kapitalerhöhungen und strategische Partnerschaften die Liquidität und Zukunftsaussichten

Die Investmentbank B.Riley hat am Mittwoch ihr Kursziel für D-Wave Quantum, einem führenden Unternehmen im Bereich des Quantencomputings, von 20,00 auf 22,00 US-Dollar angehoben, während das "Buy"-Rating für die Aktie beibehalten wurde. Diese Höherstufung erfolgte vor dem Hintergrund einer beeindruckenden Kursdynamik: Die Aktie von D-Wave verzeichnete in den letzten sechs Monaten einen Anstieg von 213 Prozent und über das letzte Jahr sogar eine Performance von über 1'600 Prozent.

Analysteneinschätzung und beeindruckende Kursentwicklung

B.Riley begründete die Anhebung des Kursziels mit einer Erhöhung des Bewertungsfaktors von 0,8x auf 0,9x des gesamten adressierbaren Marktes (Total Addressable Market, TAM) über einen Zeitraum von fünf bis fünfzehn Jahren, wie Investing.com berichtet. Dies führte zu einer Steigerung des Kursziels um 10 Prozent. Die Analysten von B.Riley erwarten für das laufende Quartal einen Umsatz von 2,0 Millionen US-Dollar und einen Verlust pro Aktie von 0,07 US-Dollar. Dies liegt beim Umsatz leicht unter den Konsensschätzungen von 2,54 Millionen US-Dollar, während der prognostizierte Verlust pro Aktie mit 0,07 US-Dollar geringfügig besser ausfällt als die Konsensschätzung von 0,08 US-Dollar.

Herausforderungen im aktuellen Quartal, aber solide Liquidität

Der erwartete starke Rückgang des Quartalsumsatzes um 86,7 Prozent im Vergleich zum Vorquartal wird von B.Riley als Folge eines anspruchsvollen Vergleichszeitraums im ersten Quartal 2025 für die Umsatzrealisierung des Advantage-Systems interpretiert. Gleichzeitig wird erwartet, dass die zugrunde liegenden Umsätze aus Dienstleistungen und "Quantum Computing as a Service" (QCaaS) stabiler bleiben. Trotz dieser kurzfristigen Herausforderungen bleibt der operative Cash-Burn von D-Wave mit 11 Millionen US-Dollar laut B.Riley beherrschbar. Nach einer im Juni abgeschlossenen Aktienplatzierung im Wert von 400 Millionen US-Dollar verfügt das Unternehmen über eine beträchtliche Liquiditätsposition von 815 Millionen US-Dollar, was eine "Laufzeit" von mehr als vier Jahren bis zur Erreichung der Profitabilität ermöglicht, ausgehend von einer erwarteten normalisierten Bruttomarge im mittleren 70-Prozent-Bereich. Die starke Liquiditätsposition des Unternehmens spiegelt sich auch in seinem aktuellen Verhältnis von liquiden Mitteln zu kurzfristigen Verbindlichkeiten (Current Ratio) von 20,7 wider, was bedeutet, dass die liquiden Mittel die kurzfristigen Verpflichtungen erheblich übersteigen.

Auch andere Analysten optimistisch

Alle sieben befragten Analysten haben die D-Wave-Aktie als "Buy" eingestuft, wie Daten von TipRanks zeigen. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 17,67 US-Dollar jedoch unterhalb des aktuellen Kurses: An der NYSE geht es heute zeitweise 10,23 Prozent auf 19,39 US-Dollar nach oben.

Redaktion finanzen.net