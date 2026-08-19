Constellations Acquisition A legte Quartalsergebnis vor

Constellations Acquisition A liess sich am 17.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Constellations Acquisition A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.42 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Constellations Acquisition A -0.030 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch