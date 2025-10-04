Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Analystenstimmen 04.10.2025 06:47:00

Alphabet-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September

Alphabet-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Alphabet-Aktie in den Fokus genommen.

Alphabet A
194.32 CHF -1.17%
Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wurde im September 2025 von 18 Experten analysiert.

14 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 257,89 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von Alphabet A (ex Google) auf 243,10 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG237,00 USD-2,5103.09.2025
JP Morgan Chase & Co.260,00 USD6,9503.09.2025
RBC Capital Markets260,00 USD6,9503.09.2025

Alphabet-Aktie leichter: Milliardeninvestition in Grossbritannien angekündigt
Alphabet-Aktie schwächer: Youtube zahlt Millionen für Sperrung des Trump-Accounts 2021
Alphabet-Aktie leicht im Plus: Youtube stellt Weichen für mehr KI in Videos

Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)

