04.10.2025 06:47:00
Alphabet-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Alphabet-Aktie in den Fokus genommen.
Alphabet A
194.32 CHF -1.17%
Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wurde im September 2025 von 18 Experten analysiert.
14 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 257,89 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von Alphabet A (ex Google) auf 243,10 USD beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|237,00 USD
|-2,51
|03.09.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|260,00 USD
|6,95
|03.09.2025
|RBC Capital Markets
|260,00 USD
|6,95
|03.09.2025
Redaktion finanzen.ch
