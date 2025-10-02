Rieter-Aktie: Kapitalerhöhung abgeschlossen

Dem Unternehmen flossen knapp 462 Millionen Franken zu.

Bis zum Ablauf der Bezugsfrist seien 99,06 Prozent der Bezugsrechte gültig ausgeübt worden, heisst es in einem Rieter-Communiqué vom Mittwochabend. Die verbleibenden 1,09 Millionen Angebotsaktien, für die die Bezugsrechte nicht gültig ausgeübt wurden, würden nun zum Verkauf auf dem Markt angeboten.

Die Kapitalerhöhung bestand aus zwei Tranchen. Tranche A umfasste eine Bezugsrechtsemission im Umfang von rund 400 Millionen Franken und Tranche B eine Privatplatzierung im Umfang von rund 77,4 Millionen an die zwei Hauptaktionäre Peter Spuhler und Martin Haefner.

Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung wird nun in der Tranche A auf rund 385,5 Millionen beziffert, in der Tranche B auf rund 76,2 Millionen - insgesamt also auf 461,7 Millionen.

Nach dem Vollzug betrage der Nennwert des Aktienkapitals von Rieter 1,36 Millionen Franken, eingeteilt in 136,1 Millionen Namenaktien mit einem Nennwert von je 0,01 Franken, so die Mitteilung.

"Der erfolgreiche Abschluss der Kapitalerhöhung ist ein entscheidender Meilenstein in der Übernahme von Barmag und der letzte Schritt in der Finanzierung der Transaktion", lässt sich Rieter-CEO Thomas Oetterli zitieren.

