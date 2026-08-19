Cloudastructure A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Cloudastructure A hat am 17.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 2.04 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3.430 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.2 Millionen USD – ein Plus von 10.09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cloudastructure A 1.1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch