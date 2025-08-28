Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’209 0.0%  SPI 16’942 0.0%  Dow 45’495 -0.2%  DAX 24’050 0.0%  Euro 0.9358 0.3%  EStoxx50 5’399 0.1%  Gold 3’412 0.4%  Bitcoin 90’672 1.7%  Dollar 0.8022 0.0%  Öl 67.7 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
BitMine-Aktie im Fokus: Tom Lee setzt Milliarden-Wette auf Ethereum statt Bitcoin
Euro, Franken, US-Dollar: Darum herrscht am Devisenmarkt wenig Bewegung
Clara Technologies-Aktie im freien Fall: Was steckt dahinter?
Li Auto-Aktie fällt in Hongkong: BYD-Konkurrent Li Auto verdient weniger - Umsatz rückläufig
Snowflake-Aktie zieht zweistellig an: Snowflake vermeldet in Q2 Gewinn - Umsatz gestiegen
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

KI-Hoffnung im Kurschaos 28.08.2025 17:14:00

Clara Technologies-Aktie im freien Fall: Was steckt dahinter?

Clara Technologies-Aktie im freien Fall: Was steckt dahinter?

Die Clara Technologies-Aktie rauschte nach einer kurzen Euphorie um "Sales Buddi" kräftig ab. Der Rückzieher bei der Quantenstrategie belastet das Vertrauen der Anleger.

Clara Technologies
1.57 EUR 1.95%
Kaufen Verkaufen
• Vom Pennystock bis auf über 16 CAD in kurzer Zeit
• Quanten-Hoffnungen mussten zurückgenommen werden
• Aktie verliert innerhalb eines Monats mehr als 60 Prozent

Die Clara Technologies-Aktie erlebte in den letzten Wochen eine Achterbahnfahrt. Ende Juni rückte der kanadische Softwarehersteller zunehmend in den Anlegerfokus, als die Aktie kräftig zulegen konnte, doch die Euphorie hielt nicht lange an.

Clara profitiert von KI- und Quantencomputer-Hype

Vor einigen Wochen begann die Clara Technologies-Aktie dank dem hauseigenen Produkt "Sales Buddi" von dem aktuellen KI- und Quantencomputer-Hype zu profitieren - zwei zentrale Technologietrends des Jahres. Das Unternehmen habe einen proprietären, Quanten- und KI-gestützten digitalen Verkaufscoach entwickelt, der die Leistung von Verkaufsteams revolutioniert, hiess es in einer Investorenpräsentation im Juni.

Auf die grosse Begeisterung folgt die Enttäuschung

Mitte Juli musste Clara Tech auf Druck der Börsenaufsicht jedoch klarstellen, dass die App aktuell kein Quantencomputing nutzt, sondern ausschliesslich auf klassischem Machine Learning basiert. Das Unternehmen musste seine Kommunikationsstrategie anpassen - die Quantenfantasie zerplatzte vorerst und die Aktie rutschte wieder ab.

Nachrichtenflaute

In den vergangenen Wochen wurde es dann stiller um Clara Tech. Die letzte Meldung erschien am 11. August, als das Unternehmen eine Kooperation mit dem australischen Marketingdienstleister Defiant Digital bekanntgab. Ziel der Partnerschaft sei es, die Reichweite von "Sales Buddi" zu vergrössern und die Marke stärker zu positionieren.

Clara Technologies-Aktie mit Kurssturz nach grosser Euphorie

Von einem Pennystock kletterte der Kurs der Clara Technologies-Aktie in wenigen Monaten bis auf ein Hoch von 16,03 CAD und brachte zeitweise über 2.000 Prozent Gewinn. Doch nach dem Rückzieher bei der Quanten-Strategie folgte der Einbruch: Innerhalb eines Monats verlor das Papier rund 62 Prozent an Wert. Am Mittwoch ging es für die Anteilsscheine in Toronto 22,19 Prozent auf 2,42 US-Dollar runter. Am Donnerstag ging es zeitweise weit nach oben, inzwischen pendelt das Papier um die Nulllinie bei 2,42 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Palantir-Aktie im Blick: NVIDIA-Zahlen bestätigen starke KI-Nachfrage
NVIDIA-Aktie volatil: NVIDIA mit Umsatz- und Gewinnplus
Kursrutsch gestoppt? DroneShield-Aktie erholt sich nach Quartalszahlen

Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com,metamorworks / Shutterstock.com,Jirsak / Shutterstock,Who is Danny / Shutterstock.com

Nachrichten zu Clara Technologies

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?