Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’203 0.0%  SPI 16’933 -0.1%  Dow 45’565 0.3%  DAX 24’037 0.0%  Euro 0.9351 0.2%  EStoxx50 5’392 0.0%  Gold 3’405 0.2%  Bitcoin 90’571 1.6%  Dollar 0.8013 -0.1%  Öl 68.0 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Berlusconi-Familie dank PPF bei ProSiebenSat.1 mit Mehrheit - ProSiebenSat.1-Aktie höher
Commerzbank und UniCredit-Aktie in Rot: Commerzbank-Vorstand mit erneuter Warnung vor Übernahme durch UniCredit
SoftwareONE-Aktie tiefrot: SoftwareONE plant nach Umsatzverlust wieder Wachstum
Li Auto-Aktie fällt: BYD-Konkurrent Li Auto verdient weniger - Umsatz rückläufig
Tesla gegen die Konkurrenz: Wer in den nächsten Jahren mehr wert sein könnte
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Nach Zahlenvorlage 28.08.2025 14:05:33

Kursrutsch gestoppt? DroneShield-Aktie erholt sich nach Quartalszahlen

Kursrutsch gestoppt? DroneShield-Aktie erholt sich nach Quartalszahlen

DroneShield konnte starke Quartalszahlen vermelden. Dennoch zeigt sich die Aktie zuletzt schwankungsanfällig.

DroneShield
1.78 CHF -9.21%
Kaufen Verkaufen
• Quartalsumsatz kräftig gestiegen
• Im ersten Halbjahr in den schwarzen Zahlen
• Aktie nach Kursrutsch stärker


Starke Zahlen

DroneShield hat im zweiten Quartal 2025 einen Umsatz von 38,8 Millionen AUD erzielt, was einen Anstieg um 480 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum (6,7 Millionen AUD) bedeutet. Im ersten Halbjahr erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 72,3 Millionen AUD, was einem Plus von 210 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Darüber hinaus erzielte DroneShield im ersten Halbjahr einen Gewinn von 2,1 Millionen AUD und konnte sich damit gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessern, als noch ein Verlust von 4,81 Millionen AUD in den Büchern stand.

Die Aussichten für die kommenden Monate übertreffen zudem schon die bisherigen Erfolge: Für das Gesamtjahr 2025 sind bereits Umsätze im Wert von 176,3 Millionen AUD erzielt oder durch Bestellungen für Lieferungen im Jahr 2025 zugesagt. Damit hat sich das Unternehmen bereits mehr als das Dreifache des gesamten Umsatzes des Geschäftsjahres 2024 in Höhe von 57,5 Millionen AUD gesichert.

Positiver Ausblick

DroneShield verfolgt ehrgeizige Wachstumspläne: Bis Ende 2026 soll die Produktionskapazität so erweitert werden, dass ein jährlicher Umsatz von 2,4 Milliarden AUD erreicht werden kann - ein Hinweis auf die steigende Nachfrage nach Abwehrsystemen gegen Drohnen.

CEO Oleg Vornik betonte, die geplanten Fortschritte seien Ausdruck der breiten Produktpalette, der flexiblen Unternehmensstruktur und der Dynamik des Marktes. Zudem unterstreiche das Wachstum den Anspruch, modernste Technologien in grossem Umfang bereitzustellen und die internationale Präsenz weiter auszubauen.

DroneShield-Aktie im Fokus

An der Heimatbörse in Sydney konnte das australische Unternehmen seinen Kurs seit Jahresbeginn um fulminante 327,45 Prozent steigern. Am Mittwoch war die Aktie überraschend schlussendlich um 10,36 Prozent auf 3,20 AUD eingebrochen - trotz der beeindruckenden Geschäftszahlen. Am Donnerstag zeigten sich die Papiere der Australier dagegen wieder mit positiver Tendenz und konnten letztlich um 2,19 Prozent auf 3,27 AUD zulegen.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

NVIDIA-Aktie dennoch in Rot: NVIDIA mit Umsatz- und Gewinnplus
SoftwareONE-Aktie tiefrot: SoftwareONE plant nach Umsatzverlust wieder Wachstum
Cavendish Hydrogen-Aktie: NEL-Tochter macht weniger Umsatz und bleibt in den roten Zahlen

Bildquelle: Droneshield

Nachrichten zu DroneShield Ltd

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?