Cisco Aktie News: Cisco am Abend mit grünen Vorzeichen

Um 20:26 Uhr wies die Cisco-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 78,86 USD nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 46'056 Punkten liegt. Die Cisco-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 78,86 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 77,55 USD. Der Tagesumsatz der Cisco-Aktie belief sich zuletzt auf 2'526'109 Aktien.

Am 11.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 88,18 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 11,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (52,11 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Cisco-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Cisco-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,62 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,65 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Cisco am 11.02.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,61 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 15.35 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13.99 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 20.05.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,15 USD je Cisco-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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