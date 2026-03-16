Cisco Aktie News: Anleger schicken Cisco am Montagabend ins Plus

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 78,89 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 46'954 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Cisco-Aktie sogar auf 79,16 USD. Mit einem Wert von 78,92 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 2'172'054 Cisco-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 88,18 USD erreichte der Titel am 11.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,78 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 52,11 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 33,95 Prozent würde die Cisco-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,65 USD, nach 1,62 USD im Jahr 2025. Die Zahlen des am 31.01.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Cisco am 11.02.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,61 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15.35 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 13.99 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.05.2026 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,15 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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