Cisco Aktie News: Cisco gewinnt am Dienstagabend an Boden

Um 20:26 Uhr ging es für das Cisco-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 86,93 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 50'209 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Cisco-Aktie bei 88,18 USD. Bei 87,01 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der Cisco-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'620'771 Stück gehandelt.

Am 10.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,18 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,44 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 52,11 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 40,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,65 USD, nach 1,62 USD im Jahr 2025. Cisco veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,72 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cisco 0,68 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14.88 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 13.84 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Cisco am 11.02.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.02.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,13 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

