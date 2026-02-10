Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’511 -0.1%  SPI 18’691 0.0%  Dow 50’267 0.3%  DAX 24’988 -0.1%  Euro 0.9134 0.0%  EStoxx50 6’047 -0.2%  Gold 5’029 -0.6%  Bitcoin 53’003 -1.5%  Dollar 0.7677 0.1%  Öl 68.9 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Roche1203204NVIDIA994529Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Cisco präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln
Aktien im Fokus: Swiss Life und Generali bündeln Netzwerke für Mitarbeiter-Vorsorgelösungen
Sondereffekte bremsen Wacker Neuson - Aktie gibt nach
Streik bei Lufthansa: Piloten und Flugbegleiter legen Verkehr lahm - Aktie verliert
Suche...

Cisco Aktie 918546 / US17275R1023

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.02.2026 20:27:13

Cisco Aktie News: Cisco gewinnt am Dienstagabend an Boden

Cisco Aktie News: Cisco gewinnt am Dienstagabend an Boden

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Cisco. Die Cisco-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 86,93 USD.

Cisco
67.34 CHF 1.87%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr ging es für das Cisco-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 86,93 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 50'209 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Cisco-Aktie bei 88,18 USD. Bei 87,01 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der Cisco-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'620'771 Stück gehandelt.

Am 10.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,18 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,44 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 52,11 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 40,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,65 USD, nach 1,62 USD im Jahr 2025. Cisco veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,72 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cisco 0,68 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14.88 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 13.84 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Cisco am 11.02.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.02.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,13 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Cisco-Aktie

Analysten uneins über Tesla-Aktie: Rückblick auf die Magnificent 7 und Chancen 2026

NVIDIA-Aktie im Fokus: Ray Dalio prognostiziert KI-Boom im Nahen Osten

Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: Über diese Dividende können sich Cisco-Aktionäre freuen


Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Cisco Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten