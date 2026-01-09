Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend
Jim Chanos warnt: Bilanzierungsrisiken könnten Tech-Aktien und NVIDIA-Partner treffen
Chainalysis Report 2025: Krypto-Diebstähle erreichen neuen Rekord - SOL und ETH besonders betroffen
Chainlink: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre
SHIBA INU: Wie viel eine Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte
09.01.2026 20:27:13

Cisco Aktie News: Cisco am Freitagabend nahe Nulllinie

Cisco Aktie News: Cisco am Freitagabend nahe Nulllinie

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Freitagabend die Aktie von Cisco. Die Cisco-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 74,03 USD.

Cisco
59.04 CHF -0.65%
Kaufen Verkaufen

Anleger zeigten sich um 20:26 Uhr bei der Cisco-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 74,03 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 49'505 Punkten steht. In der Spitze gewann die Cisco-Aktie bis auf 74,19 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Cisco-Aktie bisher bei 73,37 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 73,45 USD. Der Tagesumsatz der Cisco-Aktie belief sich zuletzt auf 2'171'990 Aktien.

Am 11.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 80,82 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Cisco-Aktie somit 8,40 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 52,11 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Cisco-Aktie damit 42,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Cisco-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,62 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,65 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Cisco am 12.11.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,72 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,68 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 14.88 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13.84 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Cisco wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 18.02.2026 vorlegen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,12 USD je Cisco-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com

13.02.25 Cisco Neutral UBS AG
