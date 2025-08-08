Buy von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) für Rheinmetall-Aktie

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Euro belassen. Bei dem Autozuliefer- und Rüstungskonzern beeinträchtigten Lieferverzögerungen den Wachstumsprozess, schrieb George McWhirter in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Auftragseingänge hatten sich verbessert. Im Jahresverlauf liege eine starke Gewichtung auf dem vierten Quartal. Aussagen im Rahmen einer Telefonkonferenz zeigten, dass das Potenzial für Rüstungsaufträge aus Deutschland höher sei als bislang gedacht.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Rheinmetall-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 11:36 Uhr stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3.2 Prozent auf 1’693.50 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 24.00 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 116’890 Rheinmetall-Aktien. Das Papier kletterte seit Jahresanfang 2025 um 176.9 Prozent nach oben. Rheinmetall könnte möglicherweise am 06.11.2025 die Finanzergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

