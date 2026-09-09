Braz a Aktie 114489781 / US10576N1028
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09.09.2026 04:12:32
Braze, Inc. Q2 Earnings Summary
(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Braze, Inc. (BRZE):
Earnings: -$18.85 million in Q2 vs. -$27.90 million in the same period last year. EPS: -$0.17 in Q2 vs. -$0.26 in the same period last year. Excluding items, Braze, Inc. reported adjusted earnings of $21.23 million or $0.19 per share for the period.
Revenue: $227.23 million in Q2 vs. $180.11 million in the same period last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.13 To $ 0.14 Next quarter revenue guidance: $ 229.0 M To $ 230.0 M Full year EPS guidance: $ 0.64 To $ 0.65 Full year revenue guidance: $ 910.0 M To $ 913.0 M
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
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07.09.26
|Ausblick: Braze A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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24.08.26
|Erste Schätzungen: Braze A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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26.05.26
|Ausblick: Braze A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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13.05.26
|Erste Schätzungen: Braze A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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23.03.26
|Ausblick: Braze A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Braze Inc Registered Shs -A-
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Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
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Der heimische Markt erleidete am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex zeigte sich kaum verändert. Die US-Börsen tendierten nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.