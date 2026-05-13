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13.05.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Braze A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Braze A wird voraussichtlich am 27.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorstellen.
21 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,103 USD gegenüber -0,340 USD im Vorjahresquartal.
20 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 26,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 162,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Braze A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 205,2 Millionen USD aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 21 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,633 USD, gegenüber -1,220 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 20 Analysten im Durchschnitt 888,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 738,2 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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