Kursverlauf 25.08.2025 22:33:46

Börse New York: S&P 500 zum Ende des Montagshandels mit Abgaben

Der S&P 500 verzeichnete letztendlich Verluste.

Zum Handelsende bewegte sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0.43 Prozent leichter bei 6’439.32 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 50.091 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.171 Prozent auf 6’455.86 Punkte an der Kurstafel, nach 6’466.91 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 6’466.89 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’438.06 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 25.07.2025, stand der S&P 500 noch bei 6’388.64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, bei 5’802.82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 5’634.61 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 9.73 Prozent nach oben. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’481.34 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’835.04 Punkte.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Deckers Outdoor (+ 3.60 Prozent auf 113.03 USD), Wynn Resorts (+ 3.54 Prozent auf 118.36 USD), APA (+ 3.33 Prozent auf 22.36 USD), Seagate Technology (+ 3.01 Prozent auf 164.00 USD) und Advance Auto Parts (+ 2.92 Prozent auf 59.48 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil DexCom (-7.66 Prozent auf 75.96 USD), Moderna (-6.53 Prozent auf 25.35 USD), CSX (-5.12 Prozent auf 32.81 USD), JB Hunt Transportation Services (-4.92 Prozent auf 142.75 USD) und Eversource Energy (-4.72 Prozent auf 63.39 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 35’095’245 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.707 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte

Die SVB Financial Group-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Im Index bietet die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

