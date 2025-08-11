Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Index-Performance im Blick 11.08.2025 20:04:18

Börse New York: NASDAQ Composite fällt am Montagnachmittag zurück

Börse New York: NASDAQ Composite fällt am Montagnachmittag zurück

Kaum verändert zeigt sich der NASDAQ Composite derzeit.

Um 20:01 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.06 Prozent leichter bei 21’436.91 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.045 Prozent stärker bei 21’459.65 Punkten, nach 21’450.02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 21’398.65 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 21’549.73 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 11.07.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 20’585.53 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 17’928.92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 16’745.30 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 11.18 Prozent zu. Bei 21’549.73 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14’784.03 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit SurModics (+ 8.02 Prozent auf 38.25 USD), Powell Industries (+ 7.01 Prozent auf 260.94 USD), Geron (+ 6.25 Prozent auf 1.36 USD), DXP Enterprises (+ 4.90 Prozent auf 115.40 USD) und Americas Car-Mart (+ 4.42 Prozent auf 44.84 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Dorel Industries (-13.33 Prozent auf 0.91 USD), Lifetime Brands (-9.55 Prozent auf 3.60 USD), Harvard Bioscience (-8.98 Prozent auf 0.48 USD), AAON (-8.89 Prozent auf 73.36 USD) und Ligand Pharmaceuticals (-5.78 Prozent auf 141.38 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 24’998’193 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.823 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die Upbound Group-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Die Cogent Communications-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13.24 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

