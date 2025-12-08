Schwache Performance in New York: S&P 500 präsentiert sich am Montagmittag schwächer

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 17:57 Uhr um 0.38 Prozent leichter bei 6’844.08 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 54.975 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.057 Prozent stärker bei 6’874.30 Punkten in den Handel, nach 6’870.40 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6’841.14 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6’878.27 Punkten.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, einen Stand von 6’728.80 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.09.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6’495.15 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, den Wert von 6’090.27 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 16.62 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 6’920.34 Punkten. Bei 4’835.04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Weyerhaeuser (+ 4.26 Prozent auf 22.62 USD), Bath Body Works (+ 3.56 Prozent auf 19.50 USD), Wynn Resorts (+ 3.21 Prozent auf 129.54 USD), Viatris (+ 3.11 Prozent auf 11.27 USD) und Robinhood (+ 3.05 Prozent auf 135.97 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Air Products and Chemicals (-7.38 Prozent auf 241.45 USD), Dollar General (-5.13 Prozent auf 125.58 USD), Netflix (-4.36 Prozent auf 95.87 USD), Boston Scientific (-4.31 Prozent auf 93.32 USD) und Incyte (-4.09 Prozent auf 98.33 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 12’473’180 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.801 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie weist mit 0.00 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Mit 1’200.00 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

