Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’981 0.4%  SPI 17’833 0.3%  Dow 47’719 -0.5%  DAX 24’046 0.1%  Euro 0.9389 0.2%  EStoxx50 5’726 0.0%  Gold 4’190 -0.2%  Bitcoin 72’789 0.3%  Dollar 0.8079 0.4%  Öl 62.8 -1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Swiss Re12688156Roche1203204Nestlé3886335NVIDIA994529Helvetia Baloise46664220Novartis1200526Idorsia36346343Sandoz124359842
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
TKMS-Aktie fester: Starkes Wachstum verbucht
Klöckner-Aktie schnellt hoch: Verhandlungen über mögliches Übernahmeangebot bestätigt
Urteil erhöht Druck auf Novo Nordisk: Semaglutid-Patentschutz wackelt - So reagiert die Aktie
Aktien von DroneShield, Rheinmetall, RENK und HENSOLDT als Profiteure? Deutlich mehr Zwischenfälle mit Drohnen in Deutschland
Suche...
eToro entdecken

Palo Alto Networks Aktie 18379378 / US6974351057

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

NYSE-Handel im Blick 08.12.2025 18:00:40

Schwache Performance in New York: S&P 500 präsentiert sich am Montagmittag schwächer

Schwache Performance in New York: S&P 500 präsentiert sich am Montagmittag schwächer

Mit dem S&P 500 geht es am Montagmittag abwärts.

Palo Alto Networks
157.36 CHF -0.91%
Kaufen Verkaufen

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 17:57 Uhr um 0.38 Prozent leichter bei 6’844.08 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 54.975 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.057 Prozent stärker bei 6’874.30 Punkten in den Handel, nach 6’870.40 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6’841.14 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6’878.27 Punkten.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, einen Stand von 6’728.80 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.09.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6’495.15 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, den Wert von 6’090.27 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 16.62 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 6’920.34 Punkten. Bei 4’835.04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Weyerhaeuser (+ 4.26 Prozent auf 22.62 USD), Bath Body Works (+ 3.56 Prozent auf 19.50 USD), Wynn Resorts (+ 3.21 Prozent auf 129.54 USD), Viatris (+ 3.11 Prozent auf 11.27 USD) und Robinhood (+ 3.05 Prozent auf 135.97 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Air Products and Chemicals (-7.38 Prozent auf 241.45 USD), Dollar General (-5.13 Prozent auf 125.58 USD), Netflix (-4.36 Prozent auf 95.87 USD), Boston Scientific (-4.31 Prozent auf 93.32 USD) und Incyte (-4.09 Prozent auf 98.33 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 12’473’180 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.801 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie weist mit 0.00 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Mit 1’200.00 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
S&P 500-Kurs in Realtime
Analysen zu S&P 500-Aktien

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu Palo Alto Networks Inc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten