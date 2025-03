Asiens Börsen in Grün

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag mit Zuwächsen.

Der SMI war bereits höher in den Handel gestartet und bewegte sich auch im Verlauf auf grünem Terrain. Letztlich ging es moderate 0,1 Prozent auf 13’013,15 Punkte nach oben.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI gewannen hinzu. Während der SPI 0,19 Prozent auf 17’238,85 Stellen anzog, gewann der SLI 0,25 Prozent auf 2’110,36 Indexpunkte.

Der Schweizer Aktienmarkt orientierte sich am Dienstag nach zwei Verlusttagen wieder aufwärts. Getragen wurde er dabei von den defensiven Schwergewichten, welche am Vortag noch geschwächelt hatten. Der Leitindex SMI verteidigte so die Marke von 13'000 relativ locker. Neben der langsam abflauenden Berichtssaison stand erneut die Zollpolitik der USA im Vordergrund. Dies nach der Ankündigung von Zöllen in der Höhe von 25 Prozent gegen Länder, die Öl oder Gas von Venezuela kaufen. Etwas Unsicherheit gab es auch mit Blick auf das Investitionsprogramm in Deutschland. Nach dem ursprünglichen Entscheid für das Schuldenpaket gebe es derzeit keine neuen Fortschritte und die Frage, ob alles so funktionieren werde wie geplant, bleibe offen, hiess es in Markkreisen.

Nach der starken Performance der US-Aktien am Vortag und auch in der Woche zuvor stelle sich die Frage, ob die Verschiebung von Geldern weg von den USA hin zu europäischen Aktien vorbei sei, meinten Börsianer. Für amerikanische Aktien spreche etwa der Umstand, dass die US-Notenbank jüngst trotz der Inflationssorgen wegen der Zölle Unterstützung signalisiert habe. Ausserdem dürften die Nachrichten zu den konjunkturellen Stimuli in Europa und China mittlerweile in den dortigen Aktienkursen eingepreist sein.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt startete am Dienstag eine Erholung.

Der DAX tendierte zum Ertönen der Startglocke höher. Nach einem Ausflug an die Nulllinie konnte er im Verlauf wieder klar zugewinnen. Er verabschiedete sich 1,13 Prozent stärker bei 23'109,79 Punkten.

Der DAX hat am Dienstag nach einem wackligen Start ordentlich Fahrt aufgenommen. Zudem setzte er sich von der für den kurzfristigen Trend wichtigen 21-Tage-Durchschnittslinie weiter nach oben ab. Damit scheint die jüngste Verlustserie erst einmal gestoppt. Am Montag hatte der DAX seine Gewinne nicht halten können und knapp im Minus geschlossen. Es war der vierte Verlusttag in Folge nach seinem Rekordhoch bei 23'476 Punkten. Zu diesem fehlen ihm nun weniger als zwei Prozent.

WALL STREET

Die US-Börsen schlossen etwas fester.

Der Dow Jones legte 0,01 Prozent zu und verabschiedete sich bei 42'587,37 Punkten aus dem Handel.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite verzeichnete unterdessen Aufschläge von 0,46 Prozent und schloss bei 18'271,86 Zählern.

Dämpfend auf das Kaufinteresse wirkten sich allerdings neue Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trumps aus. Trump scheine eine neue Waffe der wirtschaftlichen Staatskunst zu erfinden, indem er Ländern, die Öl aus Venezuela kaufen, mit "Sekundärzöllen" von 25 Prozent drohe, hiess es aus dem Handel. Tags zuvor hatten die US-Börsen noch von Hoffnungen profitiert, dass die nächste Runde der von Trump angedrohten Strafzölle gezielter und auch massvoller ausfallen könnte als zuvor befürchtet.

ASIEN

Die Börsen in Asien tendierten zur Wochenmitte nach oben.

In Tokio kann der Nikkei 225 zeitweise um 0,71 Prozent zulegen auf 38'049,01 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite daneben 0,10 Prozent höher bei 3'373,36 Zählern.

In Hongkong geht es unterdessen aufwärts: Der Hang Seng gewinnt zwischenzeitlich 0,41 Prozent auf 23'439,19 Einheiten (MEZ: 07:40).

Zur Wochenmitte dominieren an den Börsen in Ostasien positive Vorzeichen. Aussagen des Präsidenten der Bank of Japan vor einem Ausschuss des japanischen Parlaments belasteten nur vorübergehend etwas. BoJ-Chef Kazuo Ueda hatte weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt für den Fall, dass die Inflation der Lebensmittelpreise zu einem breiteren und stärkeren Preisauftrieb führt. Damit stimmte er nach Ansicht von Beobachtern den Markt auf eine weitere Zinserhöhung ein. Die Landeswährung Yen zeigt sich davon aber unbeeindruckt und gibt nach, nachdem sie am Vortag etwas zugelegt hatte.

