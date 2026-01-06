So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag

Anzeige

Bitcoin reduzierte sich um 17:10 um 0,58 Prozent auf 93.361,56 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 93.910,31 US-Dollar gelegen hatte.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,5 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 37,1 Prozent.

Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergab. Litecoin sinkt 0,97 Prozent auf 82,92 US-Dollar, nach 83,74 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet Ethereum um 17:10 auf. Es geht 1,08 Prozent auf 3.262,84 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 3.227,91 US-Dollar stand.

Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergab. Bitcoin Cash sinkt 2,54 Prozent auf 629,45 US-Dollar, nach 645,86 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 2,335 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,354 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,84 Prozent.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 444,93 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (437,41 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,72 Prozent.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,4225 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 17:10 auf 0,4170 US-Dollar beziffert.

Daneben wertet Stellar um 17:10 ab. Es geht 3,62 Prozent auf 0,2444 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,2536 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2922 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 17:10 auf 0,2920 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Aufwind. Um 17:10 zieht Binancecoin um 0,57 Prozent auf 916,35 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 911,19 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,1472 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,90 Prozent auf 140,76 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 138,13 US-Dollar wert.

Daneben steigt Avalanche um 0,18 Prozent auf 14,49 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 14,47 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Chainlink Verluste verbuchen. Um 17:10 fällt der Chainlink-Kurs um 0,30 Prozent auf 13,89 US-Dollar. Am Vortag standen noch 13,93 US-Dollar an der Tafel.

Nach 1,901 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Dienstagnachmittag um 1,79 Prozent auf 1,935 US-Dollar gestiegen.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.