SMI und DAX schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Donnerstag in Rot.

So eröffnete der SMI 0,25 Prozent tiefer bei 11’342,83 Zählern und bleibt auch anschliessend auf rotem Terrain.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI geben zeitweise ab.

Der Abwärtstrend des Vortages nach zuvor einigen freundlicheren Tagen setzt sich damit fort. Für einen guten Teil der Verluste des SMI sind Nestlé verantwortlich, welche nach enttäuschenden Zahlen unter Druck stehen. Von internationaler Seite wird die Stimmung von den Zahlen der IT-Schwergewichte IBM und Meta getrübt, wobei bei Meta vor allem der Ausblick nicht goutiert wurde. Insgesamt wird das Geschehen von Spezialsituationen im Zusammenhang mit Quartalszahlen geprägt.

Im Tagesverlauf richten sich die Blicke vor allem auf US-amerikanische Konjunkturdaten, wo die BIP-Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht werden. Bisher zeigt sich die Konjunktur von ihrer robusten Seite. Von einer befürchteten Rezession ist nichts zu sehen. Die US-Zentralbank Fed macht auch deshalb keine Anstalten, ihre straffe Geldpolitik zu lockern.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger am Donnerstag zurück.

So startete der DAX quasi unverändert bei 18'088,17 Zählern und rutscht im weiteren Verlauf in die Verlustzone. Vorübergehend fiel der deutsche Leitindex in der ersten Handelsstunde sogar wieder unter die runde Marke von 18'000 Punkten.

Jüngst hatte sich der Dax zwar deutlich erholt, nachdem er von seinem Anfang des Monats bei 18'567 Punkten erreichten Rekordhoch zwischenzeitlich bis auf 17'626 Punkte abgesackt war. Im Bereich der 21-Tage-Durchschnittslinien war jedoch bereits am Vortag frischer Schwung ausgeblieben.

Das Handelsgeschehen wird geprägt von einer prall gefüllten Tagesagenda. Alleine die Anzahl deutscher Unternehmen, die Ergebnisse für das erste Quartal vorlegen, ist zweistellig. Dazu gehören aus dem DAX etwa BASF, die Deutsche Bank und Symrise.

WALL STREET Die US-Börsen notierten am Mittwoch wenig bewegt.

Der Dow Jones Index verabschiedete sich 0,11 Prozent tiefer bei 38'461,12 Punkten in den Feierabend. Der NASDAQ Composite schloss unterdessen mit einem Plus von 0,10 Prozent bei 15'712,75 Zählern.

Kursgewinne von Tesla und in der Halbleiterbranche sorgten zwischenzeitlich für ein Plus bei Tech-Aktien. Tesla-Aktien schnellten zweistellig nach oben. Analyst Tom Narayan von der Bank RBC verwies darauf, dass der Hersteller von E-Autos kostengünstigere Modelle nicht erst in der zweiten Jahreshälfte 2025, sondern bereits im ersten Halbjahr oder gar noch in diesem Jahr auf den Markt bringen wolle. Das sei "die Story des Tages". Denn damit würden die Sorgen, dass es womöglich auf Jahre hinaus kein Wachstum geben könnte, "mehr oder weniger zu Grabe getragen".

Beim Chip-Produzenten Texas Instruments fiel die Quartalsbilanz besser aus als von einem nervösen Marktumfeld erwartet, schrieb Analyst Stacy Rasgon von Bernstein Research. Aktien von Texas Instruments stiegen deulich und zogen auch andere Branchentitel wie AMD, Micron und NVIDIA mit nach oben.

ASIEN

Die Börsen in Fernost schlagen am Donnerstag unterschiedliche Richtungen ein.

In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 mit einem Verlust von 2,16 Prozent bei 37'628,48 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland stieg der Shanghai Composite bis Handelsschluss um 0,27 Prozent auf 3'052,90 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong klettert aktuell (09:54 Uhr) um 0,38 Prozent auf 17'266,74 Stellen.

Ganz allgemein auf die Stimmung schlug der Geschäftsausweis von Meta Platforms. Die Facebook-Mutter verschreckte vor allem mit einem schwachen Ausblick.

In Japan stützte der unverändert sehr schwache Yen nicht. Im Gegenteil wurden dort Rufe nach einer Stützung der Währung ausgerechnet aus der Wirtschaft lauter. Denn Importe von Rohstoffen wie Erdöl werden durch die Währungsschwäche immer teurer.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires