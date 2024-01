Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Dienstag schwächer.

Der SMI eröffnete die Sitzung knapp im Plus, drehte anschliessend jedoch in die Verlustzone und verharrte dort. Letztlich verlor er 1,12 Prozent auf 11'149,26 Punkte.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgten der negativen Tendenz des Leitindex und beendeten den Handel 0,98 Prozent schwächer bei 14'538,60 Zählern respektive 1,01 Prozent tiefer bei 1'765,85 Einheiten.

An der Schweizer Börse schnauften die Investoren am Dienstag erstmal durch. Am Vortag war der SMI mit einem deutlichen Plus in die Woche gestartet. Dafür seien vor allem die Rekordstände an der Wall Street mitverantwortlich gewesen, wo die Notierungen ein Hoch nach dem anderen markierten, sind sich Börsianer einig. Dort überstrahle der neuerliche KI-Boom sogar die aktuelle Zinsunsicherheit, hiess es in einem Kommentar. Einige Marktbeobachter zweifeln daher an der Nachhaltigkeit des jüngsten Aufschwungs. "Die Globalen Aktienmärkte befinden sich derzeit zwischen Euphorie und Kollaps", meinte ein Börsianer.

Von enormer Wichtigkeit wird die am Donnerstag anstehende Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) sein. Zwar dürften die Zinsen unangetastet bleiben, doch könnten die Euro-Währungshüter versuchen, den Zinsoptimismus weiter zu dämpfen. Derweil hat die Bank of Japan am Morgen ihre Leitzinsen unverändert gelassen. Daneben dürfte das Marktgeschehen in den nächsten Tagen auch durch die Berichtssaison geprägt sein. Hierzulande wie international stehen verschiedene Grosskonzerne mit ihren Zahlen auf der Agenda. Dabei liege der Fokus vor allem auf den Ausblicken der Firmen, hiess es.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt verbuchte am Dienstag moderate Verluste.

Der DAX startete fester, fiel im Verlauf jedoch auf rotes Terrain zurück. Er verabschiedete sich 0,34 Prozent leichter bei 16'627,09 Punkten in den Feierabend.

Börsianer sprachen von einem "Konsolidierungstag". Anleger richten ihre Blicke weiter auf die Wall Street. Dort warten Anleger auf Zahlenvorlagen grosser Technologiekonzerne. Die US-Börsen hätten ihren etwas holprigen Jahresstart inzwischen hinter sich gelassen, hiess es von der Commerzbank. Die Marktteilnehmer seien optimistischer geworden für die US-Wirtschaft und setzten auf das Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI).

Dem DAX hat dieser Hype zuletzt wenig gebracht, denn für ihn spielen Technologiewerte eine weniger bedeutende Rolle. Vom Rekordniveau bei gut 17'000 Punkten ist er noch mehr als 300 Punkte entfernt. Er blieb aber über der 21-Tage-Linie, die er am Vortag wieder überschritten hatte. Diese ist ein beliebter Indikator für den kurzfristigen Trend.

WALL STREET

Die US-Börsen konnten sich am Dienstag nicht auf eine gemeinsame Richtung einigen.

Der Dow Jones Index eröffnete etwas leichter und blieb dann auf rotem Terrain. Letztlich beliefen sich die Verluste auf 0,25 Prozent bei einem Schlusskurs von 37'905,45 Einheiten. Der NASDAQ Composite ging hingegen mit einem Plus in den Handel und verteidigte dieses anschliessend. Bei 15'425,94 Punkten (plus 0,43 Prozent) ging der US-Tech-Index in den Feierabend.

Angesichts von Licht und Schatten in den Quartalsbilanzen grosser US-Konzerne nahm die Rekordjagd an den US-Börsen am Dienstag eine Auszeit. Zum Wochenauftakt hatten sich alle drei grossen Aktienindizes, der Dow Jones Industrial , der marktbreite S&P 500 und der von Tech-Aktien dominierte NASDAQ 100, zu weiteren Rekorden aufgeschwungen. Der Dow hatte erstmals die Marke von 38.000 Punkten überwunden.

Daneben richteten sich die Blicke der Anleger am Dienstag auf die vorbörslich veröffentlichten Quartalszahlen und Ausblicke von unter anderem 3M, Verizon und Procter & Gamble.

ASIEN

Die asiatischen Börsen finden auch am Mittwoch keine gemeinsame Richtung.

In Tokio gibt der Nikkei 225 gegen 7:00 Uhr unserer Zeit um 0,68 Prozent auf 36'271 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite zur gleichen Zeit hingegen um 0,5 Prozent fester bei 2'785 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong weist gleichzeitig ein Plus in Höhe von 1,48 Prozent aus und steigt auf 15'582 Zähler.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires