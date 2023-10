Asiens Börsen unentschieden

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag nach unten.

Der SMI eröffnete den Handel etwas schwächer und auch im weiteren Handelsverlauf dominierten die Bären. Letztendlich ging der heimische Leitindex 0,69 Prozent schwächer bei 10'814,02 Punkten in den Feierabend.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI beendeten die Sitzung 0,57 Prozent leichter bei 14'154,88 Einheiten beziehungsweise 1,02 Prozent tiefer bei 1'687,35 Zählern, nachdem sie bereits leichter in den Handel gestartet sind.

Das Geschehen an den internationalen Finanzmärkten und damit auch an der Schweizer Aktienbörse war weiterhin stark von Vorsicht geprägt. Investoren hielten sich vor wichtigen Quartalszahlen und angesichts der anhaltenden geopolitischen Krisenherde weiterhin zurück. Sofern die Situation im Nahen Osten nicht weiter eskaliert, gebe es zwar durchaus Chancen für eine Stabilisierung - mehr allerdings nicht, hiess es im Handel.

"Generell laden die wirtschaftlichen und geldpolitischen Rahmenbedingungen nicht gerade zum Engagement am Aktienmarkt ein", sagte ein Händler. Positive Impulse hätte höchstens die Berichtssaison liefern können. So haben einige der grossen US-Banken mit ihren Zahlen durchweg überzeugt. Im weiteren Verlauf standen mit der Bank of America und Goldman Sachs zwei weitere Branchengewichte auf der Agenda. Hierzulande müssen sich Anleger bis zur Wochenmitte gedulden, bis die Berichtssaison klar Fahrt aufnimmt.

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag nach starken Schwankungen knapp in der Gewinnzone.

Der DAX startete mit einem leichten Abschlag in den Tag. Anschliessend gab es mehrere Richtungswechsel. Letztendlich beendete der deutsche Leitindex die Sitzung 0,09 Prozent höher bei 15.251,69 Punkten.

Dank der bisher ausgebliebenen Eskalation des Konflikts zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas zeigten sich die Börsen bisher zwar relativ stabil. Ungeachtet aller diplomatischen Bemühungen halten die Kampfhandlungen aber an. Nach Bundeskanzler Olaf Scholz an diesem Dienstag reist am Tag darauf auch US-Präsident Joe Biden nach Israel. Es sehe so aus, als befänden sich die Märkte derzeit in einer "sehr gefährlichen Warteschleife", kommentierte Jim Reid von Deutsche Bank Research. Da es seit dem israelischen Evakuierungsaufruf für die Bewohner des Gazastreifens am Freitag keine grösseren Entwicklungen mehr gegeben habe, sähen die Anleger offenbar zunächst keinen Bedarf für weitere Absicherungsmassnahmen.

Rückenwind für den DAX von den Übersee-Börsen blieb am Dienstag aus. In New York war es am Montag zwar mit den Aktienkursen deutlich bergauf gegangen, doch nach dem europäischen Handelsende hatte sich dort nicht mehr viel getan. An den asiatischen Handelsplätzen hiess es, diese hätten den Schwung aus dem US-Handel nur nachvollzogen.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich am Dienstag uneinheitlich.

Der Dow Jones Index beendete den Handelstag marginal höher mit einem leichten Plus von 0,04 Prozent bei 33'997,98 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite schloss daneben 0,25 Prozent tiefer bei 13'533,75 Zählern.

Nach der kräftigen Erholung vom Wochenbeginn dominierte wieder Zurückhaltung, nachdem Geschäftszahlen einiger bedeutender US-Unternehmen Licht und Schatten enthielten.

Daneben blieb der Nahost-Krieg ein zentrales Thema. Aktuell überwiegt nach Angaben von Marktbeobachtern noch die Zuversicht, dass die diplomatischen Bemühungen um eine Lösung Früchte tragen. Zur Beruhigung trage bei, dass US-Präsident Joe Biden in den kommenden Tagen Israel und angrenzende Länder besuchen wolle. Stephen Innes von SPI Asset Management weist aber darauf hin, dass die angekündigte israelische Bodenoffensive in Gaza noch nicht begonnen hat. Sollte diese tatsächlich stattfinden, könnte die Stimmung an den Börsen schnell wieder umschlagen.

Auch am Ölmarkt verfolgten die Akteure nervös die Entwicklungen im Krieg zwischen Israel und der Hamas. Am Markt herrscht die Befürchtung, dass der Krieg auf andere Länder der Region, darunter wichtige Ölexporteure wie Iran, übergreifen und in der Folge eine Angebotsverknappung entstehen könnte.

Konjunkturseitig überraschten die stark beachteten US-Einzelhandelsumsätze mit einem unerwartet deutlichen Anstieg im September positiv. Dieser deutet auf eine ungebrochene Konsumfreude der US-Verbraucher hin. Der private Konsum steht für etwa zwei Drittel der US-Wirtschaftsleistung. Die US-Industrie hat ihre Aktivität im September ausserdem spürbar ausgeweitet.

Daneben stehen im weiteren Verlauf die August-Daten zu den Lagerbeständen auf der Agenda.

Derweil ging die Bilanzsaison in eine neue Runde. Im Blick standen dabei besonders die Zahlen der Banken Goldman Sachs, Bank of America (BoA) und BNY Mellon . Nach den überzeugenden Zahlen von JPMorgan, Citigroup und Wells Fargo vom Freitag bekommt das positive Bild erste Risse. BoA und BNY Mellon haben zwar mehr verdient als erwartet, bei Goldman schrumpfte der Gewinn jedoch überraschend deutlich.

Gut sieht es derweil beim Pharmakonzern Johnson & Johnson aus, der nach einem guten Quartal die Prognose erhöht hat.

ASIEN

An den Börsen in Asien gibt es am Mittwoch unterschiedliche Tendenzen.

In Tokio gewann der japanische Leitindex Nikkei 225 aktuell (7.14 Uhr MEZ) 0,13 Prozent auf 32'080,34 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite derweil 0,61 Prozent auf 3'064,76 Zähler an. Der Hang Seng präsentiert sich unterdessen mit einem Abschlag von 0,1 Prozent bei 17'755,25 Indexpunkten.

Überwiegend kleinere Veränderungen in beide Richtungen verzeichnen die Börsen in Asien am Mittwoch. Weiterhin blicken die Anleger bang in den Nahen Osten, wo sich der Krieg zwischen Israel und der Hamas fortsetzt. Am Dienstagabend kam es zu einem Raketeneinschlag in einem Krankenhaus in Gaza-Stadt mit vermutlich Hunderten von Toten. Die Hamas beschuldigt Israel der Attacke, Israel behauptet, dahinter stecke der Islamische Dschihad.

Die Tat hat weltweit Empörung hervorgerufen und die Sorge vor einer Ausweitung des Krieges verfestigt. Der Ölpreis zeigt sich rund 2 Prozent fester. Derweil zeichnet sich andererseits aber noch keine Bodenoffensive Israels in den Gazastreifen ab. Und eigentlich sollte der Besuch des US-Präsidenten Joe Biden am heutigen Mittwoch im Nahen Osten für Beruhigung sorgen, doch Jordanien hat ein geplantes Vierertreffen unter anderem mit Biden bereits abgesagt. Am US-Markt waren die Renditen auf 17-Jahreshochs gestiegen unter anderem, weil Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion stark ausgefallen waren. Dies hat wieder die Unsicherheit über die weitere Geldpolitik der US-Notenbank verstärkt.

