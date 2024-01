US-Vorgaben fehlen: DAX dürfte unter Druck bleiben -- SMI vorbörslich tiefer -- Bären dominieren an Asiens Börsen - Hongkong kräftig unter Druck

SCHWEIZ

Anleger am Schweizer Aktienmarkt dürften sich auch am Dienstag erneut zurückhalten.

Der SMI verlor am Vortag 0,17 Prozent auf 11'207,51 Punkte.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI verloren am Ende 0,25 Prozent auf 14'594,60 Zähler bzw. um 0,21 Prozent auf 1'769,06 Einheiten.

Vorbörslich zeigt sich der heimische Aktienmarkt mit einem verhaltenen Minus. Fehlende US-Vorgaben dürften sich im frühen Verlauf zunächst bemerkbar machen, bevor am Nachmittag erneut US-Banken den Reigen der Berichtssaison fortsetzen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Dienstag an seine schwache Entwicklung zum Wochenstart anknüpfen.

Der DAX schloss am Vortag bei 16'622,22 Punkten (minus 0,49 Prozent).

Der deutsche Aktienmarkt dürfte seine Vortagesverluste am Dienstag ausweiten. "Die Börsianer werden vorsichtiger", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners in seinem Morgenkommentar. "Aufgrund der aktuell schwachen Entwicklung der Wirtschaft sehen die meisten kein allzu grosses Potenzial nach oben. Und die wenigen, die kaufen wollen, warten dafür offensichtlich auf einen Rücksetzer." So war der DAX gegen Ende 2023 stark gestiegen - bis auf ein Rekordhoch knapp über 17' 000 Punkten Mitte Dezember. Seither tut sich der Index schwer. Orientierungsmarke für den DAX nach unten ist das bisherige Jahrestief bei 16'448 Punkten.

Laut Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets ist am Markt der Optimismus aus dem letzten Quartal des vergangenen Jahres raus, auch weil die Europäische Zentralbank die Zinssenkungserwartungen im Markt zunehmend als überzogen einstufe.

WALL STREET

An den US-Börsen wurde am Montag feiertagsbedingt nicht gehandelt, am Freitag herrschte Kaufzurückhaltung.

Der Dow Jones Index eröffnete die Freitagsitzung etwas höher, rutschte dann aber in die Verlustzone ab. Letztendlich beendete er den Freitagshandel 0,31 Prozent tiefer bei 37'592,98 Einheiten. Der NASDAQ Composite legte zum Start am Freitag ebenfalls zu. Zur Schlussglocke notierte er jedoch nur noch 0,02 Prozent höher bei 14'972,76 Punkten.

Die US-Börsen haben sich am Freitag beim Einläuten der Berichtssaison durchwachsen entwickelt. Von den Unternehmen kam Licht und Schatten und so fanden die Märkte keine klare Richtung. Aus dem Bankensektor kamen zwar vereinzelt gute Nachrichten. Börsianer urteilten aber, insgesamt starte die Berichtssaison verhalten. Ein Thema blieb auch die Frage, wann es die erhofften ersten Zinssenkungen der US-Notenbank Fed geben könnte. Im Gegensatz zu den Verbraucherpreisen vom Vortag konnten Zahlen zu den US-Erzeugerpreisen als Zeichen für nachlassenden Inflationsdruck gewertet werden.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Dienstag teils deutlich schwächer.

In Tokio verlor der Nikkei 225 0,66 Prozent und ging bei 35'651,21 Punkten in den Feierabend.

Auf dem chinesischen Festland ging es für den Shanghai Composite 0,08 Prozent auf 2'883,85 Zähler abwärts. Der Hang Seng in Hongkong verliert daneben zeitweise 2,02 Prozent auf 15'889,33 Indexpunkte.

An den asiatischen Börsen geht es am Dienstag im späten Geschäft auf breiter Front gen Süden. Händler sprechen von einer deutlich gesunkenen Risikoneigung, abzulesen am Anstieg des US-Dollar. Es werde immer deutlicher, dass die Hoffnung auf sinkende Zinsen ein Trugschluss sein könnte. Sowohl aus dem Kreise der EZB als auch dem der US-Notenbank seien zuletzt unmissverständliche Warnungen gekommen, dass mit baldigen Zinssenkungen nicht zu rechnen sei, heisst es.

Einige Börsianer beginnen bereits zu zweifeln, ob die Fed in den USA 2024 überhaupt die Zinsen senken werde. Untermauert wird die Zinsangst an den Börsen von dem Umstand, dass auch die chinesische Zentralbank am Vortag entgegen der Markterwartung die Zinsen nicht reduziert hatte. Dazu gesellt sich die immer gefährlichere Situation im Roten Meer und die drohende Eskalation des Nahostkrieges mit einer direkten Konfrontation des Iran. "Die Spannungen im Nahen Osten und am Roten Meer sind eskaliert", stellt Devisenanalyst Michael Wan von MUFG Bank fest.

In China liegt der Fokus auf den anstehenden BIP-Daten in dieser Woche, heisst es. Diese könnten die konjunkturelle Schwäche des Landes offenbaren. In Hongkong präsentieren sich Immobilienwerte schwach. Angesichts des anhaltenden Abschwungs im Immobiliensektor haben Unternehmen für Dezember und 2023 schwächere Vertragsabschlüsse gemeldet.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires