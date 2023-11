SMI vorbörslich im Plus -- DAX fester erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte zulegen.

Der SMI bewegt sich vorbörslich in der Gewinnzone.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI beendeten den Dienstag 0,29 Prozent fester bei 13'616,23 Einheiten bzw. 0,59 Prozent höher bei 1'627,68 Punkten.

Mit einem ruhigen Handel rechnen Marktteilnehmer am Mittwoch. Die US-Börsen und einige asiatische Märkte liefern freundliche Vorlagen. "Dabei dürften viele Marktteilnehmer aber auf die Ergebnisse der Sitzung der US-Notenbank am Abend warten", so ein Händler.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex wird am Mittwoch fester erwartet.

Der DAX bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain.

Der DAX dürfte am Mittwoch zunächst etwas weiter zulegen. Die Wall Street hatte ihre Erholung am Vorabend fortgesetzt und auch die meisten asiatischen Börsen tendierten am Mittwochmorgen zumindest leicht positiv. Erneut enttäuschende Wirtschaftssignale aus China belasteten nicht wie am Vortag. Die vom Wirtschaftsmagazin Caixin ermittelte Industriestimmung rutschte im Oktober wieder unter die Expansionsschwelle von 50 Punkten. Der DAX hat den Oktober mit einem Minus von rund 3,8 Prozent beendet.

WALL STREET

Anleger an den US-Börsen fassten sich am Dienstag ein Herz.

Der Dow Jones Index eröffnete die Sitzung etwas höher und legte auch im Verlauf leicht zu. Letztlich ging es 0,38 Prozent auf 33'052,47 Punkte nach oben. Der technologielastige NASDAQ Composite startete marginal tiefer und bewegte sich auch anschliessend im grünen Bereich. Sein Schlussstand: 12'851,24 Punkte (+ 0,48 Prozent).

Nach der deutlichen Erholung zum Wochenauftakt haben sich die US-Börsen am Dienstag nach gemächlichem Start ins Plus vorgearbeitet. Vor der am Mittwoch anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed hielten sich die Anleger aber tendenziell wieder etwas mehr zurück, hiess es am Markt. Keine eindeutigen Impulse kamen von der laufenden Berichtssaison. "Die Märkte blicken schon gespannt auf die morgige Fed-Sitzung", sagten die Experten der österreichischen Raiffeisen-Bank am Dienstag. Es werde zwar mit einer fast 100-prozentigen Wahrscheinlichkeit erwartet, dass die Notenbanker den Zinssatz unverändert liessen. Es bleibe aber fraglich, wie restriktiv diese Entscheidung kommuniziert werde - auch im Hinblick auf noch kommende Zinsentscheide.

ASIEN Die Börsen in Fernost verbuchen am Mittwoch mehrheitlich Gewinne.

In Tokio legt der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 07:00 MEZ 2,21 Prozent auf 31'541,65 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil 0,16 Prozent im Plus bei 3'023,75 Zählern. In Hongkong gibt der Hang Seng dagegen 0,23 Prozent auf 17'073,33 Einheiten nach.

Positive Vorzeichen überwiegen am Mittwoch an den Börsen in Asien. Stützend wirken gute Vorgaben der US-Börsen, während der bevorstehende Zinsentscheid der US-Notenbank am späten Mittwoch die Anleger vorsichtig agieren lässt.

Angeführt werden die Börsen der Region vom Tokioter Aktienmarkt, der erneut davon profitiert, dass die Bank of Japan am Dienstag ihren ultralockeren geldpolitischen Kurs im Grossen und Ganzen bekräftigt hat.

Der Yen erholt sich leicht nach Berichten, dass das japanische Finanzministerium zugunsten der Landeswährung intervenieren wolle, um deren Schwäche aufzuhalten. Aktuell werden für einen Dollar etwa 151,30 Yen gezahlt; am Dienstag erreichte der Greenback sein Jahreshoch bei 151,72 Yen.

Die chinesischen Börsen werden dagegen vom Caixin-Einkaufsmanagerindex (PMI) gebremst, der ebenso wie der offizielle Einkaufsmanagerindex am Dienstag die Schwäche der heimischen Wirtschaft belegt. Allerdings nähren die enttäuschenden Konjunkturdaten auch die Hoffnung auf weitere Wirtschaftsstimuli, was die Aktienkurse etwas unterstützt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires