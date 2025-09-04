Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat präsentiert sich am Donnerstagabend stärker

Das Papier von Beyond Meat konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 2,34 USD. Die Beyond Meat-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 2,34 USD. Bei 2,31 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 140'172 Beyond Meat-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 28.09.2024 auf bis zu 7,59 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Kursplus von 225,05 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.05.2025 bei 2,23 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 4,71 Prozent Luft nach unten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beyond Meat am 06.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,38 USD gegenüber -0,53 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Beyond Meat mit einem Umsatz von insgesamt 74.96 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93.19 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um -19,56 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,869 USD je Beyond Meat-Aktie.

