Ausblick: Beyond Meat präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Beyond Meat wird am 07.05.2025 das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,463 USD. Das entspräche einem Gewinn von 44,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,840 USD erwirtschaftet wurden.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 0,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 75,6 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Beyond Meat für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 75,0 Millionen USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -1,512 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -2,430 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 324,3 Millionen USD, gegenüber 326,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch