|
21.08.2025 16:42:00
Bayer-Aktie freundlich: Fitch hält Bayer bei BBB - Kreditrating mit stabilem Ausblick
Fitch hat die Bonitätseinstufung von Bayer mit BBB bestätigt.
Beim Ausblick wird davon ausgegangen, dass Bayer seine Herausforderungen innerhalb des Spielraums des aktuellen Ratings wird bewältigen können.
Via XETRA zeigen sich die Papiere zeitweise 0,23 Prozent im Plus bei 28,02 Euro.
DOW JONES
Nachrichten zu Bayer AG (spons. ADRs)
|
18.08.25
|Bayer und über 200 PCB-Kläger in Washington einigen sich aussergerichtlich - Aktie steigt (Dow Jones)
|
05.08.25
|Ausblick: Bayer stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
01.08.25
|Bayer-Aktie steigt: Bayer erhöht Jahresprognose - Milliardenrückstellungen für Rechtsstreitigkeiten (finanzen.ch)
|
28.07.25
|Bayer-Aktie etwas tiefer: FDA benötigt zusätzliche Zeit für Elinzanetant-Zulassung (Dow Jones)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: Bayer stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
14.07.25
|Bayer erhält von FDA für Finerenon Zulassung für neue Indikation (Dow Jones)
|
10.07.25
|Bayer-Aktie fester: Gadoquatrane mit neuem EU-Zulassungsantrag - weltweit erste Zulassung für Elinzanetant (Dow Jones)
|
27.06.25
|Bayer-Aktie steigt: Bayer erhält EU-Zulassung für 6-Monats-Behandlungsintervall mit Eylea 8mg (Dow Jones)
Analysen zu Bayer
|18.08.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|Bayer Neutral
|UBS AG
|12.08.25
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|11.08.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|Bayer Neutral
|UBS AG
|12.08.25
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|11.08.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.07.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.06.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|05.06.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|Bayer Neutral
|UBS AG
|12.08.25
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Bayer Neutral
|UBS AG
