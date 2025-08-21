Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
21.08.2025 16:42:00

Bayer-Aktie freundlich: Fitch hält Bayer bei BBB - Kreditrating mit stabilem Ausblick

Bayer-Aktie freundlich: Fitch hält Bayer bei BBB - Kreditrating mit stabilem Ausblick

Fitch hat die Bonitätseinstufung von Bayer mit BBB bestätigt.

Bayer
6.85 EUR -2.14%
Kaufen Verkaufen
Der Ausblick ist stabil. Fitch lobt auf der einen Seite die starke Marktposition, die Grössenvorteile und die Diversifikation in den drei Life-Science-Sektoren. Auf der anderen Seite moniert die Agentur die hohen Schulden, die Rechtsrisiken und den temporär niedrigen Cashflow, welcher trotz der niedrigeren Dividendenzahlungen unter den niedrigeren EBITDA-Margen, hohen Restrukturierungskosten und Rechtskosten leide.

Beim Ausblick wird davon ausgegangen, dass Bayer seine Herausforderungen innerhalb des Spielraums des aktuellen Ratings wird bewältigen können.

Via XETRA zeigen sich die Papiere zeitweise 0,23 Prozent im Plus bei 28,02 Euro.

DOW JONES

Weitere Links:

Jefferies & Company Inc. beurteilt Bayer-Aktie mit Hold
Bayer-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung
Bayer-Aktie: Entwicklungsportfolio gegen Krebs soll mit US-Kooperation gestärkt werden

Bildquelle: Bayer AG,360b / Shutterstock.com,Gil C / Shutterstock

