BASF-Analyse: DZ BANK verleiht BASF-Aktie Kaufen in jüngster Analyse

Die DZ Bank hat die Einstufung der Aktien von BASF bei einem fairen Wert von 56 Euro auf "Kaufen" belassen. "Wir erwarten auf dem Kapitalmarkttag in Antwerpen neue Information zum Kerngeschäft und zum Transformationsprozess", schrieb Peter Spengler am Montag. Er sieht weitere Katalysatoren in der Trennung von Geschäften, die nicht mehr zum Kerngeschäft gehören.

Aktieninformation im Fokus: Die BASF-Aktie ausführlich analysiert am Tag der DZ BANK-Empfehlung

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:41 Uhr mit Abschlägen von 1.3 Prozent bei 42.28 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 854’711 BASF-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2025 ging es für das Papier um 4.9 Prozent aufwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 11:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 11:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



