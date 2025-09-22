Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'150 0.3%  SPI 16'852 0.2%  Dow 46'315 0.4%  DAX 23'467 -0.7%  Euro 0.9345 0.1%  EStoxx50 5'438 -0.4%  Gold 3'728 1.2%  Bitcoin 89'651 -2.3%  Dollar 0.7940 -0.1%  Öl 66.1 -0.8% 
BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111

Aktuelle Analyse 22.09.2025 12:58:44

BASF-Analyse: DZ BANK verleiht BASF-Aktie Kaufen in jüngster Analyse

DZ BANK hat eine umfassende Prüfung der BASF-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

BASF
40.06 CHF 0.16%
Kaufen Verkaufen

Die DZ Bank hat die Einstufung der Aktien von BASF bei einem fairen Wert von 56 Euro auf "Kaufen" belassen. "Wir erwarten auf dem Kapitalmarkttag in Antwerpen neue Information zum Kerngeschäft und zum Transformationsprozess", schrieb Peter Spengler am Montag. Er sieht weitere Katalysatoren in der Trennung von Geschäften, die nicht mehr zum Kerngeschäft gehören.

Aktieninformation im Fokus: Die BASF-Aktie ausführlich analysiert am Tag der DZ BANK-Empfehlung

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:41 Uhr mit Abschlägen von 1.3 Prozent bei 42.28 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 854’711 BASF-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2025 ging es für das Papier um 4.9 Prozent aufwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 11:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 11:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com