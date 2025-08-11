|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Starke Geschäfte
|
11.08.2025 14:45:34
Barrick-Aktie trotzdem unter Druck: Bilanz von Barrick Mining übertrifft Erwartungen
So liefen die Geschäfte Bei dem führenden Bergbauunternehmen mit Goldfokus, Barrick Mining im letzten Quartal.
Der Umsatz verbesserte sich daneben im Berichtsquartal von 3,162 Milliarden US-Dollar auf 3,681 Milliarden US-Dollar. Damit erlöste Barrick Mining etwas mehr als am Markt erwartet worden war, die Schätzungen für den Umsatz hatten zuvor bei 3,613 Milliarden US-Dollar gelegen.
Die Aktie von Barrick Mining zeigt sich an der NYSE vorbörslich zeitweise 3,29 Prozent tiefer bei 22,66 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Analysen zu Barrick Mining Corp.
Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall
Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|3’351.76
|-47.02
|-1.38
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerGeopolitisches Umfeld im Blick: SMI im Plus -- DAX etwas schwächer -- US-Börsen fester erwartet -- Chinesische Börsen schliessen höher - Feiertag in Tokio
Der heimische Aktienmarkt verbucht am Montag Gewinne, während der deutsche Leitindex nachgibt. Die US-Börsen werden unterdessen leicht im Plus erwartet. An den asiatischen Börsen legten die Kurse zum Wochenstart zu.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}