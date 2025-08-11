Barrick-Aktie trotzdem unter Druck: Bilanz von Barrick Mining übertrifft Erwartungen

Barrick Mining hat im zweiten Quartal 2025 mehr verdient. Der Gewinn je Aktie stieg von 0,21 US-Dollar auf 0,47 US-Dollar und übertraf damit die Markterwartungen, die sich im Vorfeld auf ein EPS von 0,46 US-Dollar eingependelt hatten.

Der Umsatz verbesserte sich daneben im Berichtsquartal von 3,162 Milliarden US-Dollar auf 3,681 Milliarden US-Dollar. Damit erlöste Barrick Mining etwas mehr als am Markt erwartet worden war, die Schätzungen für den Umsatz hatten zuvor bei 3,613 Milliarden US-Dollar gelegen.

Die Aktie von Barrick Mining zeigt sich an der NYSE vorbörslich zeitweise 3,29 Prozent tiefer bei 22,66 US-Dollar.



Redaktion finanzen.ch