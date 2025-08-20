|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Zahlenvorlage
|
20.08.2025 14:37:00
Ausblick: Zoom Communications gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Zoom Communications bietet Anlegern Einblicke in die Bücher.
Zoom Communications gibt am 21.08.2025 die Zahlen für das am 31.07.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Durchschnitt erwarten 26 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,38 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,700 USD je Aktie vermeldet.
26 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,20 Milliarden USD - das wäre ein Zuwachs von 3,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,16 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Der Ausblick von 29 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,61 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,21 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 29 Analysten auf durchschnittlich 4,81 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,67 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Zoom Communications
|
06.08.25
|Erste Schätzungen: Zoom Communications legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
12.06.25
|Aufschläge in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 steigen (finanzen.ch)
|
12.06.25
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
12.06.25
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.ch)
|
06.06.25
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsstart in Grün (finanzen.ch)
|
28.05.25
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 nachmittags im Aufwind (finanzen.ch)
|
28.05.25
|Börse New York: NASDAQ 100 notiert zum Handelsstart um seinen Schlusskurs vom Dienstag (finanzen.ch)
|
27.05.25
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 beendet die Dienstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)